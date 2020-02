„To se musíte zeptat trenéra, vedení nebo spoluhráčů. Kapitánem je Roman Hubník, ale když nehrál, přebíral jsem jeho roli já,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Jakub Brabec.

Byli jste na soustředění ve španělské Esteponě. Přestože jste hodně trénovali a hráli zápasy, zůstal volný čas na zábavu?

Ano. Když jsme měli volno, jezdili jsme na golf s Alešem Hruškou, Adamem Hlouškem, Honzou Kovaříkem a s Alešem Čermákem. Udělali si hezké odpoledne, prošli se a něco odpálili. Než jsem odešel do zahraničí, hrával jsem golf i v Čechách. Teď už nehraji, protože se soustředím na rodinu a na fotbal. Věřím ale, že jednou ho zase začnu hrát.

Na přípravný zápas proti Örebro se ze Sevilly přijel podívat váš reprezentační spoluhráč Tomáš Vaclík. O čem jste si povídali?

Jsme v kontaktu každý týden až čtrnáct dní. Byl pro nějaké dokumenty v Marbelle, protože se mu narodila dcera. Měl to při cestě, tak se za mnou zastavil, našel jsem si chvilku, abychom mohli poklábosit.

Jaký máte dojem ze zimní přípravy?

Samozřejmě že dobrý. Podařilo se nám výsledkově zvládnout přípravná utkání, každý zápas prověří formu.

Popište největší změny oproti podzimu, kdy mužstvo trénoval Pavel Vrba?

Nerad bych hodnotil to, co bylo a co je teď. Určitě nastalo něco nového a uvidíme, zda nám změny pomohou.

Jak mužstvo přijímá filozofii trenéra Guľy, tedy společné snídaně, rozbory tréninků, větší intenzitu hry či zaměření na detaily?

Myslím si, že všichni na to reagovali pozitivně. Jsme profíci, což potvrdila suprová reakce týmu na změny. Vzali jsme si je za své, ať už snídaně, nebo mítinky. Pokyny trenérů se snažíme plnit.

Zažil jste u některého trenéra podobnou filozofii, jakou má kouč Guľa?

Zažil jsem to v Belgii, když do Genku přišel mladý ambiciózní Holanďan. Snažil se nastavit podobnou filozofii i metody jako realizační tým trenéra Guľy.

Přineslo to kýžené výsledky?

Myslím si, že to byl jeden z klíčů, který Genku pomohl k titulu. Trenér nastavil systém, který pak fungoval i pod jeho nástupcem.

Takže metody trenéra Guľy nebyly pro vás něco nového?

Ne. Jsem rád, že už jsem je v Belgii trošku zažil. Tím to pro mě bylo snazší a také příjemné, že jsem se s těmito metodami setkal v českých podmínkách.

Vyhovuje vám, že realizační tým s vámi hodně komunikuje?

Ano. Myslím si, že dříve s námi taky komunikovali, ale nyní je to na osobnější bázi, což každý přivítá.

Jsou zmíněné novinky cestou, jak se přiblížit Slavii?

Nechci říct Slavii, protože nechceme být Slavia, my jsme Plzeň. Toužíme hrát o titul. Změny beru jako něco, co nám pomůže být lepšími. Musíme tomu sami uvěřit, což se zatím daří. Doufám, že nám novinky pomohou. Určitě bychom se chtěli Slavii bodově přiblížit co nejvíce.

Je odchod Michaela Krmenčíka velkou ztrátou?

To, že jsme bez něho dvakrát vyhráli 3:0 a jednou 4:3, neznamená, že jsme bez Krmenčíka suproví nebo silní. Vnímám to tak, že sám cítil potřebu a touhu odejít. Zasloužil si to, protože v Plzni hrál dost let a každou sezonu a i po zranění dokazoval, že umí dávat góly. Michaelovi přeju, ať se mu v Bruggách daří. My si musíme bez něho poradit, a jestli to bude problém nebo ne, se teprve ukáže. Nová situace je výzva pro další útočníky. Bogy (Beuaguel, pozn. aut.) čekal půl roku na pořádnou šanci, to samé Choras (Chorý, pozn. aut.).

Jak si mužstvo zvyká na nové rozestavení 4-3-3?

Nevím, jestli je to až taková změna. Dostáváme taktické pokyny a ve finále je jedno, v jakém rozestavení jsou, protože musíme plnit to, co se od nás očekává navzdory tomu, jestli je to se dvěma, jedním nebo třemi hroťáky.

Bude prioritou na jaře uhájit druhé místo, nebo triumf v domácím poháru? Jakou váhu přikládáte poháru?

Pro mě bylo vždycky důležité, abychom zvládli jedno utkání po druhém a nekoukat se moc daleko. Ty cíle nejsou pro nás dneska úplně uchopitelné jako před sezonou, na mysli mám zisk titulu v lize. Jestli ještě potrápíme Slavii, je už spíše na ní. Vyhrát Český pohár je určitě velkou výzvou.

Sledujete změny u Slavie? Bude bez Součka, Hušbauera, Škody či van Burena slabší?

Sleduji. Odešli jim nějací hráči, ale nevnímám to tak, jestli bude Slavia slabší nebo silnější. Beru to tak, že se věci prostě mění.

Kromě Mladé Boleslavi máte mužstva ze špičky tabulky venku. Co vy na to?

Budu se opakovat - jdu zápas od zápasu, tím ale nechci říct, že jsou všechna utkání stejně těžká. Na každý zápas se musíme nachystat stejně, ať už je to venku Slavia, nebo pojedeme do Opavy, či doma Příbram. Nikdo nám tři body nedaruje a všude se na výhru nadřeme.

Těšíte se na start ligy?

Těším. Hodně. Zimní příprava už není dlouhá jako dříve. Na soustředění ve Španělsku jsme v ideálních teplotních podmínkách. Po návratu do Čech se bojím, že na začátku ligy chytneme trochu sněhu a mrazu.

První domácí zápas hrajete s Příbramí. Klub spustil akci Zima nás nezastaví. Co byste o ní řekl?

Určitě je dobře, že se dělají takové akce pro fanoušky, aby i v tomto počasí dorazili na stadion a podpořili nás (akce má za cíl zaplnit Doosan Arenu při prvním domácím utkání tohoto roku – 22. února. Fanoušci budou v restauracích soutěžit o vstupenky na zápas, pozn. aut.).

Jak dlouho jste točili spot a měl jste už s tím zkušenosti?

Pár spotů už jsem natočil a všechny se týkaly fotbalu. Nebylo to nic složitého a náročného, ale naopak příjemná věc. Spot jsme natáčeli v Plzni mezi tréninky, nejprve to trvalo hodinu a půl a pak se asi pět minut dotáčelo.

Proč padla volba na vás?

Já a Hejdís (Hejda, pozn. aut) máme čísla 22 a 2. Utkání se hraje 22. 2., takže volba padla na nás a šli jsme čepovat pivo. Nebylo to tím, že bychom byli milovníci piva. (směje se)