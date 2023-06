PODÍVEJTE SE: Talenti z Petřína zářili, přivezli tři zlaté trofeje a stříbro

/FOTOGALERIE, VIDEO/ O víkendu se v Ostrově uskutečnil velký turnaj fotbalistů ve věkových kategoriích od šesti do třinácti let. Do města u Karlových Varů se sjely desítky týmů z různých koutů republiku a na Ostrovský den plný fotbalu, jak zní název celé bujaré akce, dorazili bojovat i malí fotbalisté z plzeňského Petřína, nebo Kohoutů z Rokycan.

14. ročník - Ostrovský Den plný fotbalu. | Video: Daniel Seifert