/OD ZPRAVODAJE DENÍKU NA MÍSTĚ/ V dalekém Kazachstánu, který už leží v Asii, více než čtyři tisíce kilometrů od domovské Doosan Areny, ale zato blízko ruských hranic (asi 200 km), rozehrají fotbalisté Viktorie Plzeň bitvu s domácím Tobolem Kostanaj o postup do skupiny Evropské konferenční ligy. Úvodní zápas je tady na programu už ve čtvrtek od 16 hodin SEČ, odveta pak za týden na západě Čech.

Kostanaj, město, kde fotbalisté Plzně rozehrají play-off o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Na videu jsme poznali, že lidé tam chodí ve velkém počtu, je tam bouřlivá atmosféra. Ale kluci jsou zvyklí na mnohem bouřlivější prostředí, to by je nemělo překvapit. Jedeme tam kvůli postupu a vše podřizujeme co nejlepšímu výsledku,“ prohlásil plzeňský asistent Jan Trousil ještě na ruzyňském letišti.

VIDEO: Viktoriáni se vydali na dalekou cestu. Boj o Evropu rozehrají v Asii

Tým přistál po osmi hodinách letu v Kazachstánu, kde už bylo deset večer, cestou na hotel toho k vidění příliš nebylo. Ale nevšední zážitek potkal novináře hned v noci, když nad městem řádila bouřka, což přineslo výpadek proudu.

Vypadla elekřina, všechny zachránil až příjezd policisty

Když vyšli před hotel Ostrov, aby zjistili, co se děje, trochu je vystrašil příjezd policisty. Ale ten zamířil rovnou recepci a cosi tam dělal, po jeho odjezdu začala elektřina fungovat. Že by fungoval i jako opravář, neměl nikdo odvahu se zeptat. Mimochodem: mluví se tady převážně rusky.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Teprve druhý den jsme mohli vyrazit na obhlídku města, které leží na severu Kazachstánu a má více než 200 tisíci obyvateli. Nejbližší ruská města jsou Čeljabinsk (320 km) a Magnitogorsk (400 km). Hotel leží na okraji Kostanaje, takže kolem nic vlídného, hned vedle stojí zajímavá budova.

Klasické paneláky, nevábné nádraží, podniky z minulosti

Jakási hala na konání teambuildingů a slavnostních akcí. Ještě o kousek dál je moderní hala, tréninkové centrum pro mladé fotbalisty Tobolu Kostanaj, kde se ve středečním dopoledni proháněly desítky žáčků. Ještě víc směrem ven z města je nákupní centrem Kostanaj Plaza (OC Plaza je i v Plzni – pozn. aut.), asi nejmodernější stavba v okolí hotelu. Jinak klasické paneláky, nevábné nádraží a další podniky, připomínající 70. a 80. léta minulého století.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Do centra jsme se podívali až cestou na předzápasový trénink a tiskovou konferenci, tam už bylo vše modernější. „Ve městě bylo hodně vyžití, množství parků a kolotoče, kde se dalo vozit za pár korun hodiny. Měl jsem tam manželku s dcerkou, to jsme využili. Život v Kostanaji byl skvělý, byli jsme nadšení,“ vyprávěl v rozhovoru pro Deník český fotbalista Vít Turtenwald, jenž získal s Tobolem v roce 2010 poprvé v historii klubu kazašský titul.

Tradiční boršč, ale i netradiční guláš z velbloudího masa

Platit se dá jen místní měnou (100 kazachstánských tenge = pět českých korun) a je tady nezvykle levno. Kazašská kuchyně je hodně blízká té ruské, takže v jídelníčku najdete tradiční boršč nebo šašlik, ale také místní speciality, zejména netradiční guláš z koňského či velbloudího masa.

Chorý: Dlouhý let? Chceme hrát o Evropu, nemáme se na co vymlouvat

A ještě něco málo o Kazachstánu: Nejstarší důkazy o osídlení pocházejí už z doby kamenné. V současnosti je Kazachstán s rozlohou více než 2,7 milionu kilometru čtverečních devátým nejrozlehlejším státem světa, z těch vnitrozemských je úplně největší. V roce 1955 tady vznikla známá kosmická stanice Bajkonur. Po rozpadu SSSR v roce 1991 vyhlásil Kazachstán jako poslední ze všech postsovětských republik samostatnost.

