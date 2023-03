/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalistky SK Klatovy 1898 v neděli odehrály jedno z přípravných utkání před blížícím se startem jarní části divizní skupiny C. Svěřenkyně hrající trenérky Petry Čubanové přivítaly na domácí umělé trávě béčko Viktorie Plzeň (ve společenství s TJ VS Plzeň), lídryně jiné skupiny stejné soutěže. Přestože se ve větrném počasí snažily, na zálohu prvoligového klubu nestačily a prohrály vysoko 0:6.

Zimní příprava, ženy: SK Klatovy 1898 (fotbalistky v červených dresech) - FC Viktoria Plzeň B / TJ VS Plzeň 0:6 (0:2). | Video: Yvetta Chmelová

Po počátečním oťukávání se hra přelévala ze strany na stranu, ale žádnou vyloženou šanci nepřinesla. Poté však mnohem zkušenější viktoriánky využily chyb klatovských soupeřek k vypracování dvoubrankového náskoku. Tato skutečnost domácím trochu otupila růžky a narušila plány, ale bojovaly dál.

Skóre se tak už do poločasové přestávky nezměnilo. Na začátku druhé půle se ale domácí fotbalistky nadechly a hrály se soupeřkami vyrovnanou partii. Jenomže gól, který by jim vlil ještě více sil do boje, nepřicházel. Byla to naopak Plzeň, která skórovala. V závěru Viktoriánky přidaly ještě další čtyři góly.

Zimní příprava, ženy: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - FC Viktoria Plzeň B / TJ VS Plzeň (bílé dresy) 0:6 (0:2).Zdroj: Yvetta Chmelová

Byť domácí Klatovanky určitě pomýšlely na lepší výsledek, ten nebyl tím nejdůležitějším. Šlo hlavně o to, aby se dostaly do herního tempa, a především pak trenérské kvarteto Klatov potřebovalo vyzkoušet různé varianty v sestavě. A to bylo tím hlavním smyslem nedělního přípravného utkání.

„Proti soupeři z klubu zvučného jména jsme hráli s až moc velkým respektem, a po vlastních chybách jsme prohráli takovým výsledkem. Ale v utkání byly také úseky, které naše hráčky odehrály velmi dobře," poukázal jeden ze tří asistentů trenérky Radek Smolík. „Zápas s mnohem zkušenějším soupeřem nám ukázal, že máme na čem pracovat, kde máme slabiny. A zároveň nám ještě o trochu více poodhalil i herní možnosti jednotlivých hráček. Bylo vidět, že fotbalistky, které v zimě nezahálely, především fyzicky duel zvládly velmi dobře," dodal.

K zápasu se pro Deník vyjádřil také mladý, teprve čtyřiadvacetiletý trenér fotbalistek z Plzně Tomáš Lemák. „Na utkání do Klatov jsme vyjížděli v neúplné sestavě, tudíž jsme využili hráčky z juniorky, které měly volný víkend. Z mého pohledu jsme utkání zcela ovládli, soupeřkám jsme povolili pouze pár střel na bránu. Naopak jsme mohli vstřelit ještě více gólů, pokud bychom zachovali klid ve finální fázi. Začátek utkání byl velmi zmatečný, naštěstí nás uklidnil první gól a pak bylo jen otázkou času, kdy přidáme další," hodnotil Lemák výhru 6:0.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Jeho svěřenkyním zbývají do startu jarní části áčkové skupiny ženské divize už jen necelé dva týdny. A hned první duel bude pro další průběh sezony velmi klíčový. Plzeňanky totiž doma přivítají Malešice, které jsou druhé s odstupem tří bodů, ale které na podzim porazily 5:3. „Na startu jarní části nás čeká jeden ze dvou nejtěžších zápasů. Nyní budeme hrát doma s Malešicemi, které jsme již jednou porazili a věřím, že se nám to povede znovu," přeje si Tomáš Lemák.

„Druhým těžkým zápasem bude duel s Duklou, která může posílit o hráčky A-týmu. Na tyto dva zápasy se těším, protože odpovídají úrovni fotbalové ligy žen, kam chceme postoupit. V těchto zápasech se rozhodne, kdo bude mít tu možnost zahrát si vyšší soutěž. Věřím, že to budeme my," doplnil.

Klatovské fotbalistky mají o víkendu v plánu ještě jedno přátelské utkání. V neděli 19. března od čtrnácti hodin je na chanovickém hřišti prověří tým z jihočeské Blatné, s nímž se potkají na jaře i v divizní soutěži.

SK Klatovy 1898 - FC Viktoria Plzeň B / TJ VS Plzeň 0:6

Poločas: 0:2. Branky: 63. a 76. Nehodová, 17. Jůnová, 19. Slovenkaiová, 73. Troupová, 74. Kořánová. Rozhodčí: Roman Bína - František Petrželka, Václav Pressl. Diváci: 50. Sestava SK Klatovy 1898: Müllerová - Farná, Hrachová, Kasalová, Kováříková - Rajalová, Presslová, Čubanová, Voráčová, Chobotová - Dubská. Střídaly: Pešlová, Lucáková, Petrželková. Trenérka: Petra Čubanová. Asistenti: Smolík, Pytel, Rajalová. Sestava FC Viktoria Plzeň B / TJ VS Plzeň: Polívková - Jůnová, Nehodová, Valečková, Troupová - Slovenkaiová, Šotová, Strašilová - Lukešová, Houšková, Jiskrová. Střídaly: Marcelová, Kořánová, Sychrová. Trenér: Tomáš Lemák.

