V původní nominaci české fotbalové reprezentace na přípravný zápas s Kuvajtem (11. 11. v Olomouci) a závěr kvalifikace s Estonskem (17. listopadu v Praze) byl z viktoriánů sice jen brankář Jindřich Staněk, ale na včerejší sraz do Prahy nakonec dorazili i obránce Milan Havel, záložník Jan Kopic a univerzál Jan Sýkora. Ale nejsou jediní, kdo bude hrát ještě za národní týmy.

Konžský záložník Joel Kayamba v sobotu proti Olomouci naskočil po delší době do ligového zápasu. A hned potom zamířil na sraz národního týmu svojí země. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

Třeba záložníka Joela Kayambu čekají v dresu Demokratické republiky Kongo na kvalifikační zápasy o mistrovství světa s Tanzánií a Beninem. 29letý fotbalista byl povolán do reprezentace své země, přestože v Plzni nastupoval v poslední době spíš za třetiligové béčko. Do sestavy na posledních 17 minut sobotního zápasu proti Olomouci mu pomohla zranění a tresty spoluhráčů. DR Kongo je stále ještě ve hře o postup do třetí fáze bojů o šampionát v Kataru.