/FOTOGALERIE, VIDEO/ Cílovou stanicí fotbalistů Viktorie Plzeň při putování pohárovou Evropou bude poprvé v historii Kosovo. Ve čtvrtek Západočeši nastoupí od 20 hodin na stadionu v Prištině k odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti domácímu FC Drita. První zápas skončil minulý týden v Plzni bezbrankovou remízou.

Fotbalisté Viktorie Plzeň odletěli k odvetnému utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Když dorazili fotbalisté Viktorie Plzeň v úterý po páté hodině odpolední na letiště v pražské Ruzyni, rozdali pár podpisů lovcům autogramů. Vyslechli si slova podpory od fanoušků, kteří je přišli povzbudit před odletem, a pak už se vydali směr Kosovo, kde je čeká další dobrodružství v pohárové Evropě.

Ve čtvrtek nastoupí od 20 hodin v Prištině k odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti FC Drita, s níž hráli doma bez branek. Projeli už pěknou řádku destinací, ale do Kosova se viktoriáni vydají poprvé, i když ne úplně všichni. „Já tam byl s reprezentací, ale nezahrál jsem si,“ vybavil si třiatřicetiletý záložník Jan Kopic.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Národní tým v září 2019 v Kosovu prohrál v kvalifikaci o Euro 1:2. Příjemnější vzpomínky má jeho mladší parťák Pavel Šulc, který tam loni s jednadvacítkou vyhrál 1:0. Oba tyto zápasy se hrály na stadionu v Prištině, který je v pohárech domovským stánkem i pro FC Drita, klubu z asi 50 kilometrů vzdáleného Gjilanu. I tak tam bývá v hledišti plno, loni tady před téměř deseti tisíci diváky vyhrál Royal Antverpy 2:0, když druhý gól dával až v nastaveném čase.

„Právě ten zápas jsme viděli, i když v Dritě zůstalo asi jen šedesát procent mužstva,“ uvedl Marek Bakoš, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka.

„Ale zajímalo nás to z pohledu atmosféry, jak to tam probíhalo. A také proto, že soupeř nastoupil po stejném výsledku venku,“ vysvětloval Bakoš.

Rok předtím uhrála Drita doma bezbrankovou remízu s Feyenoordem Rotterdam, ale nakonec po porážce 2:3 venku vypadla. „Drita má zkušenosti s pohárovými předkoly, ale nepodařilo se jim postoupit. To by mělo hovořit pro nás. Sice jsme doma nedali gól, nemáme náskok, ale stále to máme ve svých rukách, můžeme zápas ovlivnit,“ věřil plzeňský asistent ve šťastný návrat.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Viktoriáni se k zápasu na hřišti soupeře vydali dva dny předem. V úterý si ještě zatrénovali v Doosan Areně a pak nabrali směr Praha. „Zkoušíme to takhle poprvé, uvidíme, zda to bude výhoda,“ prohlásil Bakoš. „No já bych radši letěl až zítra, ale nedá se nic dělat,“ usmál se záložník Kopic. Klasický předzápasový program tak bude až v Kosovu.

