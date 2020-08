„Já jsem hlavně rád, že můžeme rozjet novou sezonu. A my v ní chceme bojovat o nejvyšší příčky,“ uvedl 28letý reprezentant Jakub Brabec před startem sezony.

Budou vašimi největšími soupeři pražská S?

Já bych nerad předvídal. Ale jsem si jistý, že my do toho dáme všechno, chceme bojovat v české lize o nejvyšší příčky.

Jak vy jako bývalý sparťan hodnotíte změny ve Spartě, kam se vrátil váš velký kamarád Ladislav Krejčí?

S Láďou jsme dlouhodobě spolu v kontaktu, tenhle týden se chceme i vidět. Jak posilují soupeři, moc nesleduji. Soustředím se na nás. Věřím, že do sezony vstoupíme úspěšně.

Já se ještě vrátím k nezvyklé přípravě. Nakolik vám ji komplikovala situace kolem koronaviru?

Nemyslím si, že by ji to nějak zvlášť komplikovalo. My jsme hlavně všichni rádi, že můžeme rozjet novou sezonu, být na hřišti. Důležité je, že k tomu tak přistoupily všechny kluby a znovu se začne hrát.

Stejně jako na konci minulé sezony se bude hrát s omezeným počtem diváků. Jak se s tím vypořádáváte?

Po koronavirové pauze se hrálo kompletně bez diváků. V dnešní době už tam mohou být aspoň nějací, což je samozřejmě lepší. Jsme rádi, že začínáme domácím utkáním, a věřím, že jsme naprosto připraveni.

Hned příští středu vás čeká v Alkmaaru 2. předkolo Ligy mistrů. Už trochu myslíte i na tento zápas?

Od začátku přípravy máme v hlavě, že nás čeká předkolo Ligy mistrů. Uspět v Evropě je náš velký sen a cíl. Ale nic to nemění na tom, že je pro nás důležité i páteční ligové utkání. Chceme vstoupit do Ligy vítězně.

Do sezony půjdete s novou výbavou od firmy Macron, včetně míčů. Jak se na tohle díváte?

S vybavením od Macronu jsme maximálně spokojeni. Je vidět, že to je světová a kvalitní značka, která je hlavně používaná v Itálii. Z Boloně ji znal dobře zrovna i zmíněný Láďa Krejčí.

A ty míče? Co říkáte, že se česká liga nehraje s jednotným typem? Jsou mezi nimi rozdíly?

Věřím, že brankáři by vám k tomu řekli své. Já to vnímám jako určitou výhodu domácího týmu, ale žádný problém v tom nevidím.