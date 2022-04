Asi bychom si to s Bogym (Beauguel) zasloužili oba. Ale hlavní je, že jsme dali tři góly a vyhráli. Mně se to líbilo.

Při kterém ze zákroků vám bylo nejhůř?

Asi při té poslední šanci Reinberka za stavu 2:1. Tam jsem se jen rozplácl a zpevnil ruku. Naštěstí to vyšlo.

Viktoria vstoupila do nadstavby vítězně, dva góly dal Beauguel

Chladnou hlavu jste zachoval, i když proti vám šel nejlepší střelec soupeře Jurečka. Jak jste to viděl?

Chtěl jsem pokrýt co nejvíc prostoru, roztáhnout se. Měl jsem štěstí, že mně trefil.

Při nájezdech vypadáte přesvědčivě, může to střelce znejistět?

To nevím. Věřím vždycky, že to chytím. Občas pomůže i štěstí, dneska stálo při mně.

Mluvíte skromně, přitom to byly famózní zákroky. Zato štěstí jste měl asi po zásahu Milana Havla, kdy to mohl být vlastní gól…

Musím říct, že to byl od Havlíka super balon. Pro nás oba to bylo hodně těžké. Probliklo mi hlavou, že by tam Milan mohl jít skluzem. Byl jsem na to připravený.

Pomohly vám těžké zákroky v úvodu první půli?

Já se snažím pracovat na tom, aby mě žádná situace nerozhodila. Samozřejmě, že vám to neuškodí, ale žádná přehnaná euforie.

Celkově se hrál otevřený fotbal. Dá se to očekávat i v dalších zápasech nadstavby?

Jde o hodně, my hrajeme o čelo. Slovácko má extrémně kvalitní mužstvo, to jsme poznali naposledy u nich. Každý zápas teď bude těžký, je to vrchol sezony. Musíme hrát, jako by to bylo play-off v hokeji, sedmý zápas.

Příště vás čeká Slavia, už jste se o tom bavili?

Vůbec jsme to neřešili, připravovali jsme se na Slovácko. Teď se dáme dohromady a věřím, že nás trenéři dobře připraví i na Slavii.

Už nějaký čas se jako tým neholíte. Předpokládám, že u vás to problém není, když vousy nosíte i normálně?

No právě, že je. Mám to delší. Propásl jsem totiž poslední termín, kdy se šlo oholit. Proto teď vypadám takhle… (úsměv)