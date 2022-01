„Angažmá ve Viktorce je pro mě obrovskou výzvou. Chci makat a ukázat, že si mě klub vybral správně. Mám půl roku na to, abych přesvědčil a zůstal tady i na další období,“ uvedl fotbalista s více než 200 ligovými starty.

Už ve čtvrtek absolvoval třicetiletý fotbalista s viktoriány obě tréninkové fáze, jestli bude připraven naskočit už do sobotní přípravy s Pískem (začátek 10.30 hodin) klub zatím neoznámil.

Kapitán Hejda je v Plzni desátou sezonu, chce ji završit úspěchem

„Roman je velmi zkušený hráč, který podle mě nebude potřebovat tolik času na rozkoukávání a ihned zapadne do týmu. Slibujeme si od něj zvýšení konkurence v našem kádru,“ uvedl k transferu generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Potočný si debut v nejvyšší soutěži odbyl už ve 20 letech v dresu Bohemians 1905, ale pak hrál nižší soutěže za mateřskou Roudnici nad Labem, Opavu, Táborsko a Brozany. V zimě 2015 přestoupil do prvoligových Teplic, kde se hned při svém druhém startu blýskl dvěma góly proti Slavii. V létě 2017 se přesunul do Liberce a v zimě 2020 přestoupil do ostravského Baníku, kde mu po sezoně končí smlouva a trenér Smetana na startu zimní přípravy oznámil, že už s ním nepočítá.

Kouč Bílek by rád udržel střelce Beauguela, ale i tak se poohlíží po útočníkovi

V nejvyšší soutěži si Roman Potočný připsal 201 startů a vstřelil 37 branek. Jeho nejúspěšnější sezona byla 2019/2020, kdy dal deset gólů. Přidá nějaké další v dresu plzeňské Viktorie s číslem 12?