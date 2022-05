„Když se mi Viktorka asi před týdnem ozvala, nebylo vůbec o čem přemýšlet. V Plzni se prostě cítím jako doma a miluju to tady,“ má jasno 33letý záložník.

Vrací se do velmi známého prostředí, v dresu Viktorie získal dva mistrovské tituly v letech 2015 a 2018.

Zná se i s trenérem Michalem Bílkem, pod jehož vedením hrál na Euru 2012, teď se potkají znovu a jejich společný úkol bude dovést plzeňskou Viktorii po tříleté pauze znovu do některého z evropských pohárů.

Právě možnost vyzkoušet si znovu kvalifikaci o Ligu mistrů je pro Václava Pilaře velkou motivací.

„Já jsem v tomhle vždycky blázen. Kdo mě zná tak ví, že mám velké ambice a budu je mít do chvíle, než mě někdo řekne, ať si sednu na zadek,“ usmál se Václav Pilař.

„A nejdůležitější pro mě je jít do klubu, který to má úplně stejně. Ve Viktorce se mi to zase plní,“ doplnil muž, který už si nejprestižnější klubovou soutěž zahrál při první plzeňské účasti v roce 2011. Nejprve pomohl v kvalifikačních zápasech, Pjuniku Jerevan vstřelil gól, a pak nastoupil i do všech utkání základní části, takže si zahrál i proti velkoklubům FC Barcelona a AC Milán.

Na začátku dalšího ročníku přestoupil do německého Wolfsburgu, pak hostoval ve Freiburgu, ale neuspěl a před sezonou 2014/2015 se vrátil do plzeňské Viktorie, ale pronásledovala ho zranění, tak hostoval v Liberci a Olomouci, až v létě 2020 podepsal smlouvu v Jablonci.

Teď se tedy vrací do Plzně.

„Vašek to u nás velmi dobře zná a i my víme, co od něj můžeme čekat. Pořád je velmi rychlým typem hráče, což dokázal například v podzimních duelech Evropské konferenční ligy. Je nepříjemný pro jakoukoli obranu. Navíc v něm cítím obrovskou motivaci porvat se znovu o účast v pohárech,“ okomentoval příchod Pilaře generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Tým má velkou sílu. Jsem rád, že můžu být zase jeho součástí,“ dodal Václav Pilař.