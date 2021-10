Další porážku utrpěla Plzeň v superlize malého fotbalu. Ze hřiště pražského Korábu si odvezla porážku 1:3. V tabulce tak Západočechům patří ve skupině předposlední páté místo.

Plzeň na archivním snímku v zápase s Mostem. | Foto: Fotbal Most

„Poslední měsíc nás trápí spousta zranění, chodí noví kluci a na hře je to znát. Chybí Patrik Denk, Daniel Adamovič, Venca Sklenář. Příští zápase hrajeme se Staropramenem a snad se nám někteří kluci vrátí. Potřebujeme fotbalovost a zkušenosti. Doufáme v body, hrajeme v pátek večer v Chotěšově, kde máme nově základnu a chodí hodně lidí. Když budou všichni kluci zdraví, určitě budeme zdatný soupeř pro každého a popereme se o čtyřku. Šlápneme do toho a jdeme si pro postup do play-off, nikdo nechce hrát jen o deváté až dvanácté místo. Jsme zvyklí na jiné výsledky,“ prohlásil plzeňský obránce Jakub Vavrač.