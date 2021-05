Poslední zápas před nadstavbovou částí se plzeňským fotbalistkám nepovedl. Na podzim sice svěřenkyně trenéra Daniela Prokopa porazily Duklu 4:1, tentokrát ale v domácím prostředí v Dobřanech podlehly Pražankám 0:2.

Vedení se ujala Dukla po dvaceti minutách hry.

Vysoký balon podskočila plzeňská hráčka a k míči se dostala hostující Victoria Conde, která využila následně i zaváhání plzeňských stoperek, a nakonec poslala balon za záda brankářky Holíkové.

„Klíčová byla první branka, po níž utkání bylo již takové rozkouskované. My jsme navíc tým, co potřebuje dát první branku, aby se uklidnil. Dukla tahala čas a my jsme se nemohli vůbec dostat do tempa,“ litoval trenér Plzně Daniel Prokop.

Viktoriánky se snažily celé utkání marně najít recept na obranu Duklu. Ve druhé půli sice zatlačila Plzeň na nějakou dobu soupeřky, ale nevypracovala si ani jednu gólovou šanci.

Z ojedinělé akce naopak udeřilo na druhé straně. Po standardní situaci se povedlo Dukle vrátit balon zpět do ohně do vápna, kde ho Lucie Dudová dopravila do sítě.

„Měli jsme pouze takové pološance. Bohužel nám chyběla větší kvalita ve finální fázi, čímž jsme se připravili o lepší příležitosti,“ mrzelo plzeňského trenéra.

Pražská Dukla tak nakonec zvítězila nad Plzní 2:0.

„Utkání se nám nepovedlo. Nebylo to ono z naší strany, nefungovalo nám to. Dělali jsme chyby v obraně, což si budeme muset rozebrat. Myslím si, že nás stály mnoho sil poslední dva zápasy s Libercem a se Spartou. Ty nám teď chyběly. Přesto nemůžu říct, že by se holky nesnažily, hrály až do konce,“ vysvětloval Daniel Prokop, jenž neměl k dispozici několik hráček.

„Pět holek je zraněných, což je znát. Nemohli jsme tak ani příliš reagovat na vývoj zápasu. Věřím, že se některé z nich dají do kupy již do zápasu se Spartou,“ přeje si lodivod viktoriánek, které se probojovaly do skupiny o titul.

„Po špatné podzimní části je úspěch, že jsme se dostali do první čtyřky. Čeká nás šest těžkých zápasů, které věřím, že nás posunou zase o něco dál. Uvidíme, jaké to bude. Samozřejmě se může stát, že některý zápas nám nevyjde a prohrajeme velkým rozdílem. Budeme se ale chtít na nadstavbovou část co nejlépe připravit,“ dodal Daniel Prokop.

Prvním soupeřem Plzně ve skupině o titul bude o víkendu pražská Sparta.

Plzeň - Dukla 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 24. Conde, 61. Dudová.

Sestava Plzně: Holíková – J. Lukáčová, Z. Lukáčová, Tauberová, Pavlíčková, Pacandová, Kolorosová, Mikešová (46. Němcová), Polcarová, Ivaničová, Vargová (76. Knödlová). Trenér: Daniel Prokop.