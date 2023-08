Je ve vašich očích Plzeň jasný favorit? Absolutní favorit. Vůbec si neumím představit, že by Plzeň nezvládla postoupit.

A když mu po následující sezoně skončila na západě Čech smlouva, malinko se z fotbalového dění vytratil. „To bylo moje poslední angažmá, pak sice přišel covid, ale po něm už mě nikdo neoslovil. Nevím, co si o tom mám myslet…,“ podivil se Dučan Fitzel, který teď pracuje pro UEFA jako pozorovatel při zápasech Ligy mistrů, ostatních evropských pohárech i reprezentačních akcích, než začal mluvit o šancích Plzně. Tu čeká ve čtvrtek utkání dalšího předkola Evropské konferenční ligy s maltskou Gzirou.

V českém prostředí nenajdete jiného člověka, který by měl lepší přehled o dění ve fotbale na Maltě, než je Dušan Fitzel, který vedl v letech 2006 až 2009 tamní reprezentaci. Navíc byl v plzeňské Viktorii asistentem trenéra Pavla Vrby při mistrovské sezoně 2017/2018.

Ale Gzira už v kvalifikaci přešla přes dva soupeře, když také nebyla favorit…Na Maltě jsou kluby postavené na jednom majiteli. Je tam úplně otevřený trh s cizinci, takže se může stát, že kluby nemají v sestavě ani jednoho Malťana. Mají tam spoustu zahraničních hráčů druhé a třetí kategorie, bývá tam hlavně hodně Brazilců a Portugalců. Ale přiznám se, že zrovna Gziru detailně neznám.

Jak to?Je to sice starý klub (založený už v roce 1947). Ale v době, kdy jsem já na Maltě působil, hráli druhou ligu. Podle mě se v té době v nejvyšší soutěži ani nemihli. (Gzira postoupila až v roce 2016)

Má maltský fotbal nějaká specifika?

Teď jede na Maltě celkem zajímavý byznys, že do klubů vstupují zahraniční majitelé nebo investoři. Spočítali si, že za daleko méně peněz tam postaví tým schopný postoupit přes dvě tři předkola evropských pohárů. A jim to stačí, aby vydělali celkem slušné peníze (To je případ i Gziry, která letos vydělala už 550 tisíc eur a loni byl její rozpočet 1,5 milionu eur – pozn. aut.)

Co byste Plzni proti maltskému soupeři poradil?

Mívají slabší sebevědomí. Já kdybych vedl tým proti soupeři z Malty, tak bych se do nich od začátku pustil vysokým presinkem. Oni umí jen odkopávat balony a hrát na brejky, to je celý jejich systém. Pokud jim rychle vstřelíte gól, sesypou se.

Jenže právě v téhle sezoně viktoriánům hra proti urputné defenzivě zatím moc nejde…(usměje se) Já vím. Ale Malťani nejsou žádní urostlí chlapi. Když budou Chorý nebo Durosinmi dostávat dobré centry, měli by si s obránci poradit. Tudy by mohla vést cesta k úspěchu.