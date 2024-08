Všichni viktoriáni ještě mají v živé paměti tažení plzeňských fotbalistů minulým ročníkem evropských pohárů, které v Konferenční lize zastavila až ve čtvrtfinále italská Fiorentina. Však za ní byl klub na startu této sezony také náležitě oceněn.

Robin Hranáč zažil vskutku bohaté léto. Zahrál si na mistrovství Evropy, teď je to navíc pouze pár dní, co mohl v Plzni pózovat se speciálním pohárem určeným jen a jen jemu. UEFA jej za povedené výkony zařadila do nejlepší jedenáctky Evropské konferenční ligy.

Jeden ze strůjců úspěšné plzeňské sezony v pohárové Evropě se loni vrátil do mateřské Viktorie z hostování v Pardubicích, rychle si řekl nejen o místo v základní sestavě Viktorie, ale také o dres národního týmu. Po už tak náročné sezoně tak odehrál na Euru všechny tři zápasy, a i když měl nehorázný kopec smůly, upozornil na sebe předvedenými výkony. Do Plzně však nepřiletěla natolik zajímavá nabídka, že by ohromila klubového šéfa Adolfa Šádka, a tak Hranáč dál válí v modročervené dresu.

Do ligové sezony naskočil s minimálním odpočinkem. „Já jsem ani nepotřeboval nějak vypnout, chci se zúčastnit každého zápasu. Chceme s Plzní získat nějakou trofej, za tím si jdu a snažím se to dostat i do ostatních kluků. Jen s takovou mentalitou toho můžeme dosáhnout,“ prohlásil Robin Hranáč po ligovém zápase s Hradcem (1:0).

Po Euru dostal krátké volno, za týmem dorazil v průběhu soustředění v rakouském Westendorfu, naskočil až do generálky a pak už v sestavě nechyběl. „Měli jsme uzpůsobený tréninkový plán tak, abychom všechno zvládli,“ nelitoval, že brzy po Euru zase naskočil do zápasového rytmu. „Velký respekt patří našim kondičním trenérům. Jsou tady dva a odvádí velmi dobrou práci,“ vysekl mladý stoper poklonu ne až tolik viditelným, ale nesmírně potřebným, členům realizačního týmu plzeňské Viktorie.

Ta po loňském čtvrtfinále Konferenční ligy a třetím místě v Česku myslí zase o stupínek výš. „Jsme nastaveni tak, že jsme silnější než v minulé sezoně, hlavně mentálně,“ domnívá se Robin Hranáč a odmítá, že právě on je při absenci zkušeného Lukáše Hejdy lídrem plzeňské defenzivy. „Neřekl bych, že zrovna já jsem vůdčí typ, všichni jsme na stejné úrovni,“ říká skromně. „Třeba Sampson (Dweh) už dal gól, zařídil penaltu, i Vašek Jemelka podává dobré výkony,“ jmenoval parťáky z plzeňské obrany, mezi něž pořád řadí i zmíněného Hejdu.

„Nejen já, ale i ostatní kluci ho berou jako součást týmu. Ano, je pro nás i mentor, ale až se uzdraví, bude hrát určitě velikou roli také na hřišti,“ uvedl na adresu nejzkušenějšího člena plzeňské sestavy a vyjádřil se také k tomu, že se on nebo jeho kolegové ze stoperské trojice často objevují i v zakončení. „Když hrajeme na tři stopery, má vždycky jeden z nás povoleno podpořit útok,“ potvrdil, že ofenzivní choutky obránců schvaluje i plzeňský trenér Miroslav Koubek, ale nejdůležitější zůstává defenzivní práce. Na Dukle sice viktoriáni v závěru inkasovali, ale doma proti Hradci a v Jablonci udrželi čisté konto, i když v obou případech soupeři jeden gól neplatil. „Každé čisté konto nám zvedá sebevědomí,“ uznal Hranáč.

Pevná defenziva bude důležitá i ve 3. předkole Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu Kryvyj Rih, které viktoriáni rozehrají ve čtvrtek od 20 hodin v Košicích, kde musel soupeř najít kvůli ruské invazi dočasný azyl. Odveta je na programu o týden později od 19 hodin v plzeňské Doosan Areně.

Pro viktoriány jde o klíčový dvojzápas pohárové sezony, pokud ho zvládnou, mají jistou minimálně základní skupinu Konferenční ligy a v play-off Evropské ligy by vyzvali skotský tým Hearts of Midlothian. A to jim dává jistě větší naději, než kdyby v případě vyřazení propadli do Konferenční ligy a k účasti ve skupině by museli přejít přes španělský Betis Sevilla.