Po třech kolech skupiny C mají fotbalisté Viktorie Plzeň plný počet devíti bodů a už ve čtvrtek mohou rozhodnout o postupu do jarní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. V Doosan Areně přivítají chorvatské šampiony z Dinama Záhřeb, které před 14 dny porazili na jejich stadionu 1:0.

Z tréninku Viktorie Plzeň před utkáním s Dinamem Záhřeb | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Vyhráli jsme na horké půdě nad těžkým soupeřem, takže převládají kladná poučení ze zápasu,“ vrátil se plzeňský kouč Miroslav Koubek ještě do Chorvatska.

Teď se svými svěřenci narazí na stejného soupeře doma a za určitých okolností už může po zápase slavit. „Umíme počítat. Máme devět bodů, ale stejný počet jich je ještě ve hře,“ připomněl trenér Viktorie, že soutěž je teprve v polovině.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„A víme, že musíme ještě nějaké body přidat. Devět je málo, to k postupu nestačí. Teď k tomu máme první možnost. Věřím, že uděláme všechno pro to, aby nějaký bodík přibyl a naše pozice na čele skupiny se upevnila,“ doplnil Koubek, který v nedělním ligovém zápase na Slavii přišel o dalšího útočníka.

Pro zkušeného Matěje Vydru podzim předčasně skončil kvůli zranění na Slavii. „Je to komplikace. Měli jsme čtyři hroťáky, s tím se daly využít různé varianty v rozestavení, ale třeba i střídání. Teď se nám zúžil manévrovací prostor, zbyli nám poslední dva,“ připustil 72letý plzeňský trenér.

Proti Záhřebu se dá očekávat, že nasadí čerstvého reprezentanta Chorého, na lavici bude připravený Kliment a možná některý z mladíků z třetiligového béčka. „Neumím si představovat, co by následovalo, kdyby tam byl další výpadek. Samozřejmě bychom si museli poradit, ale dostali jsme se teď do napjatějšího vztahu v těch pozicích,“ doplnil Koubek.

Zatímco jeho tým jde do utkání povzbuzený vítězstvím na pražské Slavii, kde Plzeň vyhrála poprvé od roku 2014, soupeř v chorvatské lize zachraňoval ve Varaždínu remízu 1:1 až v nastaveném čase. „Ale Dinamo dominovalo. Bylo o level lepší tým než domácí,“ upozornil trenér Koubek, který utkání sledoval na videu, stejně jako předchozí zápasy Záhřebu.

„Varaždím poctivě bránil, takové zápasy jsou těžké. Ale Dinamo potvrdilo svojí kvalitu, hlavně individuální technika hráčů je vysoká a z toho pramení velmi dobrá kombinace,“ upozornil Koubek s tím, že chorvatský šampion momentálně těžko dává branky. Je tam citelná absence kanonýra Petkoviče. „Nedávají branky. Bylo by dobré, kdyby jim to ještě chvíli vydrželo,“ pousmál se plzeňský trenér.

Fandit budou osobnosti i žáčci

V hledišti nebudou chybět bývalí fotbalisté, fanoušci z řad jiných sportovců či umělců – zpěvák Marek Ztracený nebo herec Martin Stránský. Ale třeba také fotbalové naděje klubů z regionu.

Malí fotbalisté tentokrát zaplní sektor určený fanouškům hostů, protože ti Dinama Záhřeb mají vstup na stadion zakázaný. Plzeňská Viktoria tak využila svolení UEFA a nabídla tato místa žáčkům. „Zájem byl opravdu velký, což nás velmi těší,“ pochvaloval si generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

V hledišti tak budou mladí fotbalisté z Horažďovic, plzeňského Petřína, Kláštera, Nalžovských Hor, Blatnic, Bolešin, Merklína či Horní Břízy. „Věřím, že si zápas užijí, přidají se k dalším fanouškům a společně nás poženou za postupem,“ prohlásil viktorián Pavel Šulc.

Právě on, Robin Hranáč či naposledy gólman Viktor Baier jsou důkazem, že lze z malého klubu vystoupat až na vrchol. „I oni pochází z regionu a splnili si svůj velký sen. Věřím, že pro další to bude obrovská motivace do další práce,“ doplnil Šádek.

