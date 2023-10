Navzdory tomu, že Plzeň a Astanu, města čtvrtečních soupeřů ve druhém utkání skupiny C Konferenční ligy, od sebe dělí bezmála pět tisíc kilometrů a svěřence trenéra Miroslava Koubka tak čeká v pohárové Evropě další daleká cesta, najdou se mezi nimi i společné průsečíky.

Cyklista Roman Kreuziger se objevil spolu s dalšími osobnostmi jako třeba operní pěvkyně Eva Urbanová nebo biskup Tomáš Holub v kalendáři ke 111 letům Viktorie Plzeň. | Foto: fcv/M. Skála

Především je to působení českého kouče Michala Bílka, jenž ještě na jaře seděl na lavičce plzeňské Viktorie, a předtím vedl v Kazachstánu od roku 2019 národní týmu. A rok na to si k tomu na klubové úrovni přibral právě FC Astana. I když v létě pak záhy skončil, angažmá si velmi považoval.

„Byla to obrovská zkušenost, mám jen pozitivní vzpomínky,“ vyprávěl Michal Bílek na jaře 2021 v rozhovoru pro Deník poté, co v plzeňské Viktorii nahradil odvolaného kouče Adriana Guľu. Víc ale vzpomínal na zápasy s reprezentací Kazachstánu. „Hráli jsme proti Belgii, v té chvíli nejlepšímu týmu světa. Skoty jsme doma porazili 3:0, to se Kazachstánu předtím nikdy nepovedlo, hráli jsme i s Ruskem. Každá taková zkušenost je dobrá,“ doplnil kouč, který s Plzní získal loni mistrovský titul, vedl ji v milionářské Lize mistrů a ještě na konci roku byl první i v české lize.

Šulc si před odletem do Kazachstánu střihl ve škole slohovku z češtiny

Ale po neúspěšném jaře skončil, teď sleduje fotbal jen zpovzdálí, i když na odvetě play-off Konferenční ligy s jiným kazašským klubem Tobol Kostanaj byl k vidění v Doosan Areně. Jinak se stáhl do ústraní, jak bývá jeho zvykem, rozhovory příliš neposkytuje. „Publicitu nevyhledávám,“ přiznal už po nástupu do Plzně.

Cyklista i hokejista v dresu Astany

Ale nejen fotbalová stopa vede ze západu Čech do Astany, dres zdejší cyklistické stáje, která patřila svého času k nejbohatším v pelotonu oblékal v letech 2010 až 2012 český cyklista Roman Kreuziger. Dnes už bývalý závodník žije u Plzně, kde má i mládežnickou akademii.

V barvách stáje z Astany dojel v elitní desítce na slavných závodech.

Kreuziger je fanouškem Viktorie Plzeň, však se také objevil společně s Tomášem Chorým a Jhonem Mosquerou v jejím kalendáři. „Přeju Viktorce, aby pořád jela jako tým. Potom je každý kopec k překonání,“ napsal v něm. A to jistě platí i před čtvrtečním pohárovým zápasem v Astaně.

Večer ve znamení premiér. Viktoria na úvod Konferenční ligy bere výhru

V červenci navzdory přetrvávající válce na Ukrajině přestoupil do Barysu Astana hokejista David Sklenička, jenž odehrál čtyři sezony (2014-2018) v dresu plzeňské Škody.

Šestadvacetiletý obránce podepsal roční smlouvu v týmu Kontinentální hokejové ligy Barys Astana, čímž si bronzový medailista z loňského mistrovství zavřel dveře k nominaci na domácí šampionát v roce 2024.