Čtvrtečním zápasem s úřadujícím kosovským mistrem FC Ballkani, který má v Doosan Areně výkop ve 21 hodin, rozehrají fotbalisté Viktorie Plzeň Evropskou konferenční ligu. Dalšími účastníky skupiny C jsou Dinamo Záhřeb a kazašská Astana.

Z tréninku Viktorie Plzeň před utkáním s Ballkani | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Cítíme šanci na postup. Ale určitě bych neřekl, že jsme jasnými favority skupiny. Soupeři mají kvalitu,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci Lukáš Hejda, kapitán plzeňské Viktorie.

Ballkani se při loňské premiéře ve skupině Konferenční ligy utkal s pražskou Slavií, v Praze prohrál 2:3 a doma 0:1. Letos sice vypadl v kvalifikaci o Ligu mistrů s bulharským Ludogorcem Razgrad, ale pak přešel přes Larne, Lincoln Red Imps a BATE Borisov do skupiny Konferenční ligy.

„Je až s podivem, jak nízký kurz vypisují bookmakeři na soupeře, který je velice dobrý. Ano, jsme doma, ale hráči Ballkani jsou výteční na balonu, hrají rychle, dynamicky,“ upozornil zkušený trenér Miroslav Koubek, pro něhož to ve čtvrtek bude premiéra ve skupině evropských pohárů.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Nervózni nejsem, spíš natěšený,“ usmál se trenér Viktorie Plzeň. „Pokud je to poprvé, o to víc si to člověk může užít. Je potěšitelné, že jsem dosáhl další mety,“ doplnil Miroslav Koubek.

Plzeňští fotbalisté mají s kosovským fotbalem čerstvou zkušenost, v létě narazili ve 2. předkole stejné soutěže na Dritu, která skončila v minulé sezoně kosovské ligy jen tři body za Ballkani. Po domácí bezbrankové remíze zajistil v odvetě viktoriánům vítězství 2:1 a postup slovenský záložník Erik Jirka proměněnou penaltou v závěru nastavení.

„Bude to úplně jiný zápas než s Dritou, Ballkani vypadá v ofenzivě velice zajímavě. Má tam šikovné hráče, musíme si je pohlídat. Čekám těžký zápas,“ pokračoval zkušený stoper Viktorie. Těší ho, že i po reprezentační pauze pokračovali výhrou 7:1 ve Zlíně na vítězné vlně.

Do pohárového zápasu s Ballkani půjdou s deseti výhrami v řadě. „Ale nelétáme v oblacích. Soupeř má velmi ofenzivní tým. My hrajeme doma, tady chceme diktovat tempo hry,“ doplnil Lukáš Hejda s tím, že spoléhá i na podporu zaplněného hlediště.

„Věřím, že nás diváci poženou za dobrým výsledkem,“ dodal plzeňský kapitán.

Bude ve čtvrtek před půlnocí v Doosan Areně vítězná děkovačka?