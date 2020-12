Naposledy si překvapivě vyšlápli na pražský Stavopramen, který porazili 5:4,a vyšvihli se na první místo tabulky.

Následně však byla soutěž, která v létě změnila herní systém, přerušena kvůli koronavirové epidemie a je otázkou, kdy se znovu začne hrát.

„V první řadě bych rád vyzdvihl nový systém superligy, kdy došlo k rozdělení na skupiny Západ a Východ a následné play-off. Eliminovaly se tím dlouhé vzdálenosti k zápasům v základní části, a soutěž se tak velmi vyrovnala,“ potěšilo nové herní schéma plzeňského Jana Pinkavu, který je zároveň člen grémia superligy malého fotbalu.

Funkcionář celku ze západu Čech může být zatím zcela spokojený s výsledky Plzně.

„Pro nás se jedná o třetí sezonu v celostátní Superlize. V prvních dvou sezonách jsme skládali a ladili mužstvo tak, abychom byli konkurenceschopní v tomto ročníku. Zatím se nám daří skvěle. Po polovině základní části jsme na fantastickém prvním místě. Máme skvělou výchozí pozici pro boje o play-off, což byl cíl pro tento ročník,“ pokračuje Jan Pinkava.

Plzeňanům se povedlo po dvou letech poskládat vše tak, jak si přáli. Nyní proto mohou pomýšlet na přední příčky.

„Dovolím si tvrdit, že se nám daří díky skvělé práci realizačního týmu. Hlavní kouč Tomáš Bochníček vyniká výbornými trenérskými a manažerskými schopnostmi, které doplňuje ukázkovou organizační činností vedoucí týmu Stanislav Kocour. Když k tomu přičteme skvělé tréninky, které vede asistent trenéra Josef Vitouš, můžeme to požadovat za ideální stav. Zároveň naši hráči utvořili úžasnou partu. Já osobně si užívám každý zápas a jsem rád, že můžu být součástí tak výjimečného týmu. Věřím tomu, že nás ještě čekají velké výhry,“ vysvětluje Jan Pinkava.

Aktuálně ale mají jako všichni amatérští sportovci malí fotbalisté Plzně nucenou pauzu. V následujících týdnech má sice dojít k uvolňování vládních opatření, restart superligy je ale zatím v nedohlednu.

„Současnou situaci bereme tak, jak je, dopředu nic moc nepodnikáme, protože se situace mění každým dnem. Považuji za důležité, aby se soutěž dohrála tak, aby to bylo co nejvíce spravedlivé pro všechny týmy, což je důležité pro rozvoj našeho sportu. O podobě dohrání soutěže rozhodne grémium superligy, které se setká až poté, co se bude dát odhadnout nějaký scénář,“ vysvětluje Pinkava, který by rád na závěr poděkoval za přízeň fanouškům Plzně.