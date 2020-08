Doubravka – Petřín 1:5

„Do utkání jsme se dostávali pozvolna. Sice jsme vedli, ale SENCO brzy srovnalo a následně hrozilo ze standardních situací. Ty jsme přečkali a zbytek první půle byl výhradně v naší režii. Po pauze jsme přidali čtvrtou branku, po níž bylo již rozhodnuto,“ mohl být spokojený petřínský kouč Radek Vodrážka.

Poločas: 1:3. Branky: 16. vlastní Zoubek – 31., 55. a 88. Šimáně, 13. Vohrna, 27. vl. Rozboud. Rozhodčí: Gunitš. ŽK: 2:2. Diváci: 250.

Sestava Doubravky: Luhový – Petrželka (20. Fleissig), Nový (61. Novák), Krejčí, Rozboud (64. Šural) – Světlík, Trojanec (46. Paul), Roubal – Künstner, Řehoř, Patrovský (64. Ungr). Trenér: Zbyněk Kočí.

Sestava Petřína: Hrabačka – Zoubek, Šimáně, Vinkler, Fiala (87. Trojovský), Klich, Lisý, M. Provod (83. Kotěšovec), Vohrna (78. Vílik), Bendl (83. Bednář), Heller (87. Veselý). Trenér: Radek Vodrážka.

Klatovy – Mýto 2:1

„Bohužel nás srazily jako před týdnem neproměněné šance. Měli jsme jich opravdu hodně, ale v zakončení se nám znovu nedařilo. Když už jsme navíc vstřelili vyrovnávací branku, tak nebyla uznána… Přesto jsem klukům po zápase poděkoval. Bojovali a snažili se až do konce,“ hodnotil utkání lodivod Mýta Luboš Vašica.

Poločas: 2:1. Branky: 11. Diviš, 32. z PK Janda – 28. Brudna. Rozhodčí: Průcha. ŽK: 1:2. Diváci: 265.

Sestava Klatov: Valeš – Sojka, Mareš (40. Daněk), Janda, Vacek, Prančl, Brabec, Tříska (81. Aizner), Krejčířík (81. Mészáros), Diviš, Krásný (57. Lukeš). Trenér: Michal Hoffmann.

Sestava Mýta: Vild – Brudna (63. Pfeifer), Frizoni, Vileta, Slavík (81. Melka), Lávička (68. P. Zajíček), Štych (68. T. Zajíček), Marek Brož, Hereit, Růžička (46. Martin Brož), Staněk. Trenér: Luboš Vašica.

Přeštice – Rokycany 2:1

„Prvních patnáct minut hry nebylo dobrých z naší strany. Pak jsme přidali v pohybu i v důrazu a do poločasu jsme si vypracovali několik šancí. Bohužel jsme je neproměnili a soupeř udeřil z brejku. Tlačili jsme ale i nadále. Poté jsme vyrovnali a už to vypadalo, že zápas skončí remízou. Přiklonilo se ale k nám štěstí, když si Ineman srazil střílený centr do vlastní branky. Asi mu budeme muset poslat nějakou čokoládu,“ říkal s úsměvem trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:1. Branky: 56. Suchý, 90. vlastní Ineman – 35. Koranda. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:1. Diváci: 199.

Sestava Přeštic: Jaroslav Rojík – Suchý (75. Pecháček), Šmídl, Skála, T. Přibáň, Mudra (86. Sedláček), Arzberger, Kraml (57. Beránek), Chocholoušek, Böhm, Duchek. Trenér: Stanislav Purkart.

Sestava Rokycan: Houdek – M. Černý, Denk, Ženíšek, Matas, Vaščák, Lehký (70. Plzák), Debellis, Procházka, Glazer (90. Ineman), Koranda (79. Stejskal). Trenér: Milan Dejmek.

Ostatní výsledky 2. kola: České Budějovice B – Cheb 2:0 (2:0), Jindřichův Hradec – Soběslav 2:2 (0:2, 2:3 na penalty), Katovice – Mariánské Lázně 5:0 (2:0), Sedlčany – Hořovicko 0:2 (0:2), Lom – Beroun 2:0 (1:0).