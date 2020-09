S klubovou šálou a vlajkou objížděl stadiony, získal přezdívku Škodovka a postupně se příznivec fotbalové Viktorie, hokejové Škody i házené stal jednou z vůdčích osobností plzeňských fans.

Na obranu „svých“ klubů neváhal jít i do ostrých střetů a dost lidí tím dokázal naštvat. Zároveň v divokých devadesátých letech ale často prorážel cestu tam, kde ztroskotali kluboví činovníci.

K tomu se s úspěchem věnoval chovu holubů, a když bylo třeba, tak neváhal vyrazit s dobrovolníky do zatopených Troubek. Pomáhal i při záplavách v Plzni a získal za to řadu ocenění. Známý chlapík, který si to poslední roky rozdává se zákeřnou nemocí, dnes slaví sedmdesátiny.

„Trvá to už přes čtyři roky, ale bojuju. I moje paní doktorka říká, že jsem bojovník a nebýt toho, tak tu už nejsem,“ konstatuje Petr Lindmajer.

Čím je pro vás fandovství?

Jako někdo chodí do divadla, tak já chodím na sportovní zápasy. Chytila mě atmosféra i emoce, které utkání provází a kterou tvoří právě fanoušci.

V šedesátých letech jsme založili Klub vlajkonošů Škodovky a já ho vedl. Měli jsme 120 členů a v Zátiší v hasičárně klubovnu. Vymýšleli jsme hesla, ne vždy byla jen slušná. Některá jsme zdědili. Třeba při hokeji tradiční Bíte je je už takový plzeňský folklor.

Přízeň jednomu klubu, jeho hráčům, vás naplňuje?

Naplňuje. Je to skoro jako moje rodina. Vnímáte každý problém, neúspěch a máte radost, když se něco povede. Ještě teď mě mrzí, že Viktorka vypadla v Alkmaaru z boje o Ligu mistrů. Bylo to kousek. Ale jinak si to užívám. Pět titulů, zápasy v Lize mistrů i v Evropské lize, to je něco neskutečnýho. Viděl jsem Viktorku v Miláně, v Barceloně a ve Vídni a bylo to bezvadný.

Vy jste Viktorce věřil natolik, že jste její první titul předpověděl už na startu ligové soutěže.

Jo, už po třetím kole jsem si vsadil, že Plzeň bude mistrem. Tiket jsem ukázal tehdejšímu trenérovi Pavlu Vrbovi a ten se jen smál. Dokonce v médiích prezentoval, že nějaký blázen si vsadil na titul Viktorky. Když pak na Vánoce vedla Plzeň v lize o tři body, tak se mi omlouval. Ale asi jsem blázen ze stadionu (úsměv).

Co se vám vybaví z klukovských časů, kdy jste na fotbal do Štruncových sadů chodil s dědou?

Asi rok 1962, kdy jsem na Štruncákách nechyběl při utkání s brazilským Flamengem. Viděl jsem výhru Škodovky 2:1 a skvělý výkon gólmana Franty Hlavatého.

Předpověděl jste i zatím jediný titul hokejové Škodovky z jara 2013?

To ne, ale o to víc jsem si jízdu týmu kolem Martina Straky za zlatem užil. Když se kluci vrátili po vítězném zápase ze Zlína, tak jsem za nimi zaskočil ráno na Parkán a chvíli tam jako jediný z fandů poseděl. Toho si vážím.

Zatímco vy slavíte narozeniny 1. září, Martin Straka třetího.

Taky před lety, když Martin jako mladík odlétal do Pittsburghu, jsme se scházeli, popřáli si a dali pivko. Jeden rok takhle do hospůdky přivedl i Jardu Jágra, poznal jsem i Jágrovu maminku. Martin je pro mě pořád vzor sportovce, patriota a potvrzením, že klubismus existuje. Bez Straky by hokej v Plzni dávno skončil a určitě by nebyl na úrovni, co je nyní.

Máte ještě nějaký nesplněný fanouškovský sen?

Mám, ale nejspíš se mi nesplní. A to aby se Viktorka utkala v pohárech s Manchestrem United, což je moje další srdeční záležitost. Viktorce fandím od roku 1959, Manchesteru od roku 1966.

JAK BĚŽEL ČAS

TĚŽKÉ DĚTSTVÍ. Jako dítě strádal a pak v 17 letech přišel za tragických okolností o oba rodiče. Po dosažení plnoletosti převzal zodpovědnost za tři mladší sestry a pomohl jim do života. Nejprve pracoval ve Škodovce v hutích a později v Papírnách.

RODINA. Byl dvakrát ženatý, z prvního manželství má syna, z druhého dva syny a dceru.

KRÉDO. Lidi si mají pomáhat a dobro se tě v dobrém vrátí.

DEMONSTRACE. V roce 1993 hrozil fotbalové Viktorii krach a do boje za záchranu klubu vytáhli i členové Klubu fandů plzeňského sportu, vedeného Lindmajerem. Uspořádali demonstraci před radnicí, vyvolali jednání s tehdejším primátorem Mračkem a klub od města poté získal okolo čtyř milionů korun. Pro Viktorku vítaná pomoc.

SEDAČKY VEN. Když hokejový klub nainstaloval počátkem 90. let na celém stadionu sedačky, skalní fandové se vzbouřili a do čela odpůrců sezení se znovu postavil Petr Lindmajer. S bývalým krasobruslařem Jaroslavem Kubíkem si s problémem dovolil otravovat až generálního ředitele Škodovky Soudka a s jeho podporou dosáhl svého. Stání bylo zachováno.

KATAPULT. Srdeční záležitost. Stejně jako sportovní zápasy navštěvoval pravidelně i koncerty legendárního Katapultu

NEMOC. V boji s rakovinou mu pomáhají i kamarádi. Na jednu léčbu, kterou pojišťovna nehradí, mu přispěla také Viktoria Plzeň. „Jsem za to vděčnej, hlavně Ádovi Šádkovi,“ říká Lindmajer.