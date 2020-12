Teď se tam vrací v dresu Plzně, utkání 11. kola FORTUNA:LIGY začíná v sobotu od 18.30 hodin. Přímý přenos vysílá O2TV Sport.

Oba celky se nachází v opačném rozpoložení. Zatímco Plzeň tři zápasy nevyhrála, tak Jablonec byl ve stejném období stoprocentní a vyhoupl se na třetí příčku, dva body před páté viktoriány, kteří budou chtít výš.

Luďku, vracíte se do známého prostředí. Jak se těšíte na zápas v Jablonci?

Každý rok se tam těším, i když si pamatuju, že jsme tam hned po mém příchodu do Plzně prohráli 0:3 (24. září 2018 – pozn. aut.). Ale minule, už za trenéra Guľy, jsme tam vyhráli 2:1, takže bych samozřejmě raději zopakoval tenhle výsledek.

Čeká vás cesta na drsný sever Čech. Jaké to je, hrát tam fotbal v prosinci?

Počasí tam vždycky bývalo všelijaké, kolikrát už na konci listopadu napadal sníh. Pár let zpátky nám tam i zápas odložili. Z tohoto pohledu to nebude nic pěkného.

Jablonci se teď navíc daří, vyhrál tři zápasy po sobě.

Jo, říkali jsme si s klukama, že nás tam nečeká nic jednoduchého.

Soupeř dohrával v úterý odložený zápas s Bohemians 1905, v němž zvítězil 2:1. Sledoval jste ho?

Poslední dobou, co máme malou dcerku, nemám přes den moc šanci sledovat fotbaly. Ale oni nás trenéři na každý mančaft připraví skvěle. Jen to nedokážeme předvést na hřišti.

Zmínil jste, že se Viktorii v poslední době nedaří. Tři zápasy bez vítězství a vstřeleného gólu. Co vaší hře chybí?

Na tréninku makáme, i nám to tam padá. Potřebujeme to jen protrhnout v zápase. Doufám, že se to povede hned v Jablonci, abychom se dostali zpátky na vítěznou notu a pak to potvrdili i doma s Teplicemi (hned v úterý 15. prosince od 18 hodin).

Letos je sezona hodně specifická, po Jablonci vás čekají do konce roku ještě tři zápasy. Jak vnímáte ten náročný prosinec?

Ona je specifická celá tahle doba. My dáme čtyři zápasy za čtrnáct dnů. Ale na to se každý fotbalista spíš těší.