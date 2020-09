„Pět gólů se nedává každý víkend (smích). Pro nás je ale důležitější, že jsme konečně vyhráli za tři body. Potřebovali jsme je jako koza drbání,“ řekl na úvod dobře naladěný Tomáš Pekník, který nastřílel stejný počet branek proti Žluticím.

„To bylo ale jen v přípravě. Tehdy ale vznikla hláška, že jsem dal celou jednu ruku. Většinou spíše pět šancí spálím, než dám tolik branek. Je příjemné, že jsem jich tolik vstřelil i v mistráku,“ těšilo devětadvacetiletého útočníka, jenž si je vědom, že to nebude zadarmo.

„Uvidím, jak budou držitelé banku přísní. Máme vypsáno jen za hattrick, ale asi mi neprojde, že pět gólů není v sazebníku. Navíc mě bude něco stát i fotka v novinách,“ smál se zkušený forvard.

Starý Plzenec je prozatím otloukánkem celé soutěže a ve dvou zápasech dostal hrozivých dvacet branek.

„Když budu upřímný, tak to, co jsem viděl, je propastný rozdíl v kvalitě oproti ostatním týmům. Snad se v Plzenci nějak vzpamatují,“ doufá Pekník, který si užil i pozápasovou oslavu.

„Slavilo se jako každý víkend, akorát teď to bylo okořeněné výhrou. Vsadil jsem se navíc s naším gólmanem Dejvem (David Frýdl), že pokud vstřelím pět gólů, koupí mi speciální drink „zakázané uvolnění“. Stálo to celkově za to,“ prozradil střelec pěti branek, který kromě Košutky hájí barvy i futsalového Jeriga.

„I když se hraje ve stejný den, stíhám přejíždět. Mám rád oba sporty. V zimě víc futsal, v létě naopak fotbal. Akorát mi jde občas hlava kolem, jak je všude jiná taktika. Navíc už nejsem také nejmladší, a cítím proto na sobě každý zápas,“ usmívá se Tomáš Pekník.

Košutecký kanonýr začínal s fotbalem v plzeňském Unionu. V žácích přešel ještě do Petřína, kde působil až do mužů. Poté již následoval přesun na Košutku, z níž si odskočil na několik let za fotbalem do Německa. Následně se rád vrátil zpět na Košutku. „Chtěl jsem jít jedině sem, protože jsem všechny znal a hraje tu také brácha. Jsme taková velká rodina,“ říká upřímně Pekník, jenž by rád prožil klidnou sezonu.

„Chceme hrát mimo sestupové vody a bavit se fotbalem. Rádi bychom také postoupili daleko v MOL Cupu, kde si můžeme vybojovat účast v pohárové Evropě,“ dodal s nadsázkou bavič košutecké kabiny.