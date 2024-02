/ROZHOVOR/ Nový tým explzeňského záložníka na Floridě prohrával v přípravě s Philadelphií 0:3, aby se nakonec radoval z vítězství 4:3. Pavel Bucha nastoupil v základní sestavě FC Cincinnati a trenér ho chválil.

Pavel Bucha pózoval s dresem nového klubu na stadionu v Cincinnati, teď už má za sebou první přípravný zápas. Během soustředění na Floridě přispěl k obratu s Philadelphií. | Foto: FC Cincinnati

V utkání hraném netradičně na 120 minut (45+30+45), odehrál Pavel Bucha první dvě části a přispěl tak k obratu z 0:3 v 17. minutě na konečných 4:3. Poslední gól Cincinnati dal v 65. minutě gabonský forvard Boupendza, který se trefil v utkání dvakrát. Po jedné brance přidali Argentinec Acosta a Baird u USA.

Trenér Pat Noonan byl s premiérou českého fotbalisty spokojený. "Pavel od svého příchodu potvrzuje, že je mentálně silný. Proti Philadelphii hrál na vysoké úrovni, nezhroutil se a měl opravdu dobrých 60 minut. Měl pár momentů, kdy vytvářel šance spoluhráčům. Myslím, že zapadl. Byli jsme s ním velmi spokojeni. Ukázal, že má pro hru dobrý cit,“ prohlásil kouč FC Cincinnati.

Zdroj: Youtube

A jak se ve Spojených státech cítí Bucha?

„Myslím, že jsem se tady s tím sžil celkem rychle. Už se cítím lépe, i když musím mluvit jen anglicky. To byl asi největší strašák, že něčemu nebudu rozumět. Ale musím to zaklepat, začínám se rozmlouvat,“ prohlásil Pavel Bucha v nahrávce, kterou médiím poskytla hráčova agentura Sport Invest.

Co říkáte na podmínky v Cincinnati?

Poznal jsem město, tréninkové centrum, stadion i nový byt. Ale brzy jsme se s týmem přesunuli na kemp do Tampy na Floridu. Tady už jsem každý den s týmem a poznávám kabinu.



Jaké bylo loučení s tou plzeňskou, kde jste prožil více než pět let?

Hodně emotivní, s některými lidmi z klubu jsme dobří kamarádi, vídali jsme se i mimo fotbal. Třeba s fyzioterapeuty, kteří mi jsou věkově blízko. Rozloučení bylo před přípravou s Duklou, všechny jsem si svolal do kabiny a chtěl jsem jim to říci. Měl jsem vše připravené, ale když jsem před nimi stál, rozklepal jsem se a hrozně těžko se mi hledala slova. Ani jsem nevěděl, co mám říkat.



Viktorce budu i dál držet palce, vzkázal Bucha ze zámoří

Který moment z působení ve Viktorce vám nejvíce utkvěl v paměti? Jak budete na klub vzpomínat?

Byly to krásné roky, i když zpočátku to bylo dost těžké, odešel jsem na hostování do Mladé Boleslavi. Ale po návratu do Plzně už jsem zůstal v áčku a hrál pravidelně. Užíval jsem si to naplno, převládají pozitivní vzpomínky. Samozřejmě nejvíc bylo vítězství v lize, oslavy titulu, Liga mistrů, nakonec i tažení Konferenční ligou…



Ale zpátky za moře, v Cincinnati vás vítají jako velkou posilu. Jste připravený na tlak, který bude asi větší, než když jste jako mladíček přicházel do Plzně?

Na tlak si fotbalista zvykne. I v Plzni jsem zažil horší období, kdy se tolik nedařilo. Nebo těžké zápasy, které bylo nutné zvládnout. Doufám, že z těch zkušeností tady budu moci čerpat. Když jdete do samotného zápasu, už tlak nevnímáte. Jdete se hlavně bavit hrou, kterou milujete.



Jste připravený i na odlišný životní styl v Americe?

Zatím se tady cítím fakt dobře. Lidé tu myslí pozitivně, jsou každý den dobře naladěni. To je mi hodně blízké.



Samotná MLS je mezi fotbalovými fanoušky někdy vnímaná s lehkým despektem. Jak na její kvalitu a úroveň nahlížíte vy?

Setkal jsem se občas s tím, že zámořská liga není u nás nebo v Evropě vnímána tak, že by to byla nějaká kvalitní soutěž. Že sem chodí evropští hráči dohrát konec kariéry. Ale já to úplně tak nevidím. Naopak si myslím, že sem chodí velmi dobří hráči. Já tuhle soutěž sleduji od příchodu Lionela Messiho do Interu Miami. Pár zápasů jsem viděl a zjistil jsem, že tady jsou skvělí hráči. Fotbal tady získává na popularitě. Je o něj čím dál větší zájem, Cincinnati v poslední sezoně mívalo pravidelně vyprodáno. A pomůže tomu určitě i to, že se tady bude za dva roky konat mistrovství světa.



Oficiální potvrzení přestupu se vleklo poměrně dlouho. Nebyl jste přeci jen nervózní, aby se něco nepokazilo?

Trochu jo. Dokud něco není potvrzené, nic není jisté. Jsem rád, že to dopadlo. Cítil jsem, že lidé v klubu, kteří měli přestup na starosti, dělají všechno pro to, aby se situace vyřešila co nejrychleji. Pak jde ještě o úřady, netušil jsem, jak se proces může táhnout. Ale pak jsem si byl v Ottawě pro potvrzení víza a přestup se mohl oznámit.



Co vás čeká v nejbližších dnech a týdnech?

Na soustředění na Floridě nás ještě čeká ve čtvrtek utkání s New England Revolution. Všichni dřeme, abychom byli připravení co nejlépe na ostrý start sezony. Na konci února hrajeme v americké Lize mistrů na Jamajce s týmem Cavalier, pak hned první domácí ligový zápas Torontem a odvetu poháru. Moc se na to těším.