Parlásek nemohl do zápasu využít trojici hráčů, kteří odletěli s áčkem na soustředění do prosluněného Benidormu ve Španělsku, kde se pokouší rvát o svou životní šanci. Jmenovitě se jedná o Pavla Gaszczyka, Adama Kronuse a jeho jmenovce Peška. A to není (nebylo) všechno. „Do Karviné odešel Adam Vrba a v Táborsku je Saša Sojka,“ prozradil trenér Josef Parlásek dva odchody. V druholigovém Táborsku je na hostování i mladík Adam Alexander.

Do zápasu s Rapidem tak za béčko Viktorie Plzeň nastoupila značně kombinovaná sestava. „De facto jsme měli k dispozici sedm hráčů z béčka, zbytek týmů tvořili kluci z devatenáctky, ale spíš osmnáctky,“ poznamenal kouč.

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň B (červenomodří) - archiv.Zdroj: Deník/Martin Mangl

I tak Viktoria na hřišti kralovala. Díky dvěma trefám Pospíšila a brance kapitána Čiháka vedla nad Rapidem po prvním poločase 3:0. „Ve hře jsme dominovali, ale určitě jsme měli dát více gólů, protože šance na to byly,“ konstatoval Josef Parlásek. Po změně stran jeho tým neubral na plynu, přestože na hřišti dostali šanci i jiní, mladší a dospělým fotbalem téměř nepolíbení borci. „Protočili jsme to. Zatímco v první půli hráli kluci z béčka, ve druhém dějství dostali více prostoru mladíci z dorostenecké kategorie,“ uvedl devětatřicetiletý trenér.

Jeho družina přidala po obrátce další tři branky (Keltyčka, Kobes, Houdek), ale jednou také inkasovala. Nakonec tedy na úvod přípravy slavila vítězství 6:1. „Bylo to dobré utkání, které rozhodně splnilo přesně to, co mělo,“ těšilo jej.

Teď čeká mladé viktoriány další týden tréninkových galejí a v sobotu přijedou do Plzně divizní Klatovy, pro které se bude jednat o první přípravné utkání na jaro. Od 23. ledna absolvují Západočeši pětidenní soustředění v Písku, kde se utkají s tamním třetiligovým celkem. V únoru sehrají viktoriáni ještě další zápasy – se Zápy, německým týmem Greuther Fürth do 23 let, s Chrudimí a generálku na jaro obstará zápas s béčkem Teplic (25. února od 11 hodin).

Další plán přípravy FC Viktoria Plzeň B

21. ledna 11.00: Viktoria Plzeň B – Klatovy (UMT Luční, Plzeň), 23. až 27. ledna: soustředění v jihočeském Písku, 26. ledna 17.30: FC Písek – Viktoria Plzeň B (UMT Písek), 4. února 11.00: Viktoria Plzeň B – Zápy (UMT Luční, Plzeň), 11. února 12.00: Greuther Fürth U23 – Viktoria Plzeň B (UMT Fürth), 18. února 12.00: MFK Chrudim – Viktoria Plzeň B (UMT Chrudim), 25. února 11.00: Viktoria Plzeň B – FK Teplice B (UMT Luční, Plzeň).

