Naposledy svěřenci trenéra Josefa Parláska, který mužstvo převzal v květnu, porazili rezervu Český Budějovic 2:0.

Plzeňané o svém vítězství rozhodli ve druhé půli, kdy se trefil Jedlička a Renza.

„Zasloužené vítězství. Předvedli jsme povedený výkon jak po týmové, tak i po individuální stránce. Celý zápas jsme měli navrch. Povedla se nám i střídání, po nichž jsme následně svůj výkon vyjádřili i brankově, když jsme se dvakrát prosadili po pěkných akcích. Celkově panovala spokojenost,“ těšilo Josefa Parláska.

Poslední ostrý zápas sehráli viktoriáni v polovině října. Od té doby odehráli devatenáct přípravných zápasů.

„Je to něco jiného než hrát o mistrovské body. Jsme ale rádi, že můžeme vůbec hrát. Máme mladý mančaft a hráčům jde o jejich budoucnost. Snažíme se proto na ně působit tak, aby do všeho šli na sto procent. Přístup a nasazení kluků proti Českým Budějovicím i předtím proti Bohemce byly dobré. Na to si nemůžu stěžovat,“ může být spokojený plzeňský lodivod.

Plzeňský B tým se během jara rozrostl o hráče, kteří vyšli z dorostu.

„Máme teď hodně hráčů v kádru, v němž jsou kluci, kteří hráli třetí ligu a také už další, kteří přicházejí z dorostu. Celkem máme 23 hráčů, takže jsme se snažili i protočit sestavy v posledních dvou zápasech,“ chce dát Parlásek všem hráčům šanci.

„Dá se říci, že je to teď boj o místo. Kádr na novou sezonu by se měl dotvořit během července. Uvidíme, kdo zůstane a kdo naopak bude chtít zkusit štěstí jinde, například ve vyšší soutěži,“ pokračuje bývalý ligový hráč Viktorie Plzeň.

Cílem Josefa Parláska je připravit hráče na dospělý fotbal.

„Vzhledem k době, jaká je, to bude složitější. Béčko je od toho, aby se hráči adaptovali na dospělý fotbal. Snahou je posunout dál, nejlépe aby se dostali do našeho A týmu. Když to nevyjde, tak případně do jiného prvoligového nebo druholigového týmu, aby získávali další zkušenosti,“ vysvětluje sedmatřicetiletý kouč.

Poslední rok ale byl pro celý sport opravdu nepřívětivý.

Samozřejmě tou dobou je to všechno složité. Sami jsme zvědaví na to, jak rok bez fotbalu poznamená třetí ligu i další soutěže. Hráči získávají nejvíce zkušeností při ostrých zápasech, které teď nebyly. Teprve se uvidí, jestli bude mít dlouhá pauza nějaké následky,“ je si vědom Josef Parlásek.

České Budějovice B – Viktoria Plzeň B 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 72. Jedlička, 76. Renza.

Sestava Plzně: Bleha (46. Šulc) – T. Keltyčka (59. Gaszczyk), Vacek, Petržílka, Oravec – Novický, Kolerus, Vostárek (59. Vach) – Renza, Zajíček (59. Jedlička), Krůta (46. Málek).