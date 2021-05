O víkendu začala pro fotbalistky Plzně nadstavbová část o titul. Prvním soupeřem svěřenkyň trenéra Daniela Prokopa byla Sparta. Pražský tým potvrdil v domácím prostředí roli favorita a viktoriánky porazil vysoko 5:0.

Plzeňský trenér dával před zápasem sestavu horko těžko dohromady. Během prvního poločasu mu navíc přibyly další vrásky na tváři. Kvůli zranění musela střídat v 8. minutě Nesvedová a ve 33. Kolorosová.

I přesto ale Plzeňanky držely s Pražankami krok velkou část prvního poločasu.

Dostat se mohly dokonce do vedení. Do slibné šance se prodrala Petra Ivaničová, jejíž střelu skvěle vyrazila brankářka Sloupová.

Udeřilo tak, jak to bývá, na druhé straně.

Nejdříve se povedlo domácímu týmu vrátit míč po standardní situaci zpět do ohně do vápna, kde Pochmanová prostřelila plzeňskou gólmanku Radovou.

O pět minut později navíc plzeňská strážkyně svatyně ve vlastním pokutovém území faulovala soupeřku a byla nařízena penalta.

Reprezentantka Lucie Martínková pokutový kop bez problémů proměnila a Sparta vedla po půli 2:0.

„Bránili jsme výborně do 36. minuty, kdy jsme hráli to, co jsme si řekli. To nám náš plán narušily i dvě vynucená střídání. Škoda jen, že jsme to nevydrželi bez inkasované branky do konce poločasu,“ mrzelo trenéra Plzně Daniela Prokopa.

Pražanky ve druhém poločase přitopily pod kotlem a mačkaly viktoriánky. Hostující hráčky hrozily naopak z rychlých protiútoků. Dvakrát udeřit z nich mohla Němcová, ale na na pražské půdě nebylo Plzeňankám přáno.

Domácím se naopak střelecky dařilo a do konce zápasu ještě přidali další tři branky.

„Sparta nadále tlačila a poměrně jsme pozorně bránili. Bohužel nás ale srazily naše chyby a určitá nedůslednost v situacích ve vápně, které tým jako Sparta trestá bez váhání. Je to škoda, stálo nás to lepší výsledek,“ litoval plzeňský trenér, který přesto své hráčky chválil.

„Musím před holkama smeknout. Celé utkání odehrály naplno a dřely až do konce. Hráli jsme v hodně kombinované sestavě, ale holky, co nastoupily a nehrají tak často, rozhodně nezklamaly,“ potěšilo Prokopa.

V dalším zápase přivítají Plzeňanky v sobotu v Dobřanech od 15 hodin Slovácko.

„Bohužel nás tenhle půlrok provází zranění. Teď zase máme další ztráty. Se Slováckem budeme chtít bodovat a snad již nějaké holky budou k dispozici. Uvidíme ale, jak rychle doženou tréninkové manko. Rozhodně nebudeme zbytečně riskovat jejich další zranění, když je letošní sezona již skoro u konce,“ vysvětloval kouč viktoriánek.

Vzhledem k množství zraněných dostávají tak příležitost v ligových zápasech i plzeňské dorostenky.

„Šestnáctiletá Pavlíčková odehrála výborně poslední dva zápasy a skvěle se zhostila šance, kterou dostala. Do budoucnosti je pro nás velkým příslibem,“ prozradil Daniel Prokop.

Sparta - Plzeň 5:0

Poločas: 2:0. Branky: 36. a 69. Pochmanová, 40. z PK Martínková , 75. Cvrčková, 78. Šubrtová.

Sestava Plzně: Radová – Kolorosová (33. Nehodová), Tauberová, J. Lukáčová, Pavlíčková, Nesvedová (8. Štichová), Pacandová, Polcarová, Ivaničová, Mikešová (46. Němcová), Markelová (75. Vargová).