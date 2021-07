„Na základě aktuální situace v Bělorusku a nemožnosti přímého leteckého spojení zvolil domácí klub náhradní místo utkání,“ uvedl už dříve mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Jenže původně zvolil běloruský klub za místo konání odvetného zápasu 2. předkola Evropské konferenční ligy gruzínské Batumi. Jenže teď, necelé tři týdny před utkáním, se běloruský klub se rozhodl nepořádat ho podle původního plánu v Gruzii, ale přeložil jej právě do Arménie.

„Samozřejmě to pro nás znamená jisté komplikace především v logistice. Měli jsme již rezervované letadlo do Gruzie, stejně tak hotel, transfery a další nezbytnosti. To vše nyní musíme přeorganizovat,“ dodává Hanzlík ke změně destinace, kterou již potvrdila i UEFA.

První utkání se uskuteční ve čtvrtek 22. července od 19:00 v Doosan Areně a přímým přenosem jej odvysílá kanál ČT Sport.

Viktoriáni jsou momentálně na soustředění v rakouském Westendorfu, ve čtvrtek remizovali v přípravném zápase s rumunským Sepsi OSK. Další dva zápasy je čekají v příštím týdnu proti ruským celků FK Ufa (12. července) a Arsenal Tula (15. července).

To běloruská liga, která se hraje systémem jaro – podzim je v plném proudu. Dynamo Brest je po patnácti kolech na sedmém místě, poslední čtyři zápasy v řadě remizovalo, mimo jiné i na hřišti vedoucího celku tabulky Soligorsku (1:1). V sobotu hraje domácí pohár s druholigovým Naftanem Novopolotsk a před cestou do Plzně ještě přivítá v lize příští pátek poslední Sputnik Rečica.