„Před turnajem nám nadřízení popřáli hodně štěstí,“ řekl kapitán vítězů René Vávro.

Na dotaz, jestli budou muset koupit kolegům svačinu a jaké budou jejich reakce na titul, odpověděl s úsměvem: „Doufám, že ty svačiny zaplatí oni nám. Očekávám, že nám spousta našich kolegů pogratuluje a že budou nadšení.“

Mužstvo PMDP ve středu nechystalo ani velké oslavy. „Bylo by super to oslavit, ale vzhledem k tomu, že zítra jdeme do práce, tak si tady dáme jedno pivko a půjdeme domů,“ uvedl René Vávro, který pracuje jako mluvčí PMDP.

Zdroj: Zdeněk Plachý