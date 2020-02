Po domácí výhře nad Příbramí (4:0) zářil Adrian Guľa, nový trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, jako sluníčko. Po chvilce váhání dokonce vyrazil i za svými svěřenci, aby se společně radovali před kotlem svých nejvěrnějších fanoušků.

Slovenský kouč plzeňských fotbalistů Adrian Guľa při domácím vítězném zápase s Příbramí. | Foto: Foto: fcv

„Je to hlavně záležitost hráčů. Oni to zvládli, vyhráli. Vážím si toho, ale je to jejich zásluha,“ říkal potom Adrian Guľa na tiskové konferenci.