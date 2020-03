Ve finálovém zápase s Jabloncem na pražské Letné hrál i levonohý záložník Jan Kovařík, ale ten byl na straně poražených. Teď už je Limberského spoluhráčem a mohou slavit společně. Ale k tomu je potřeba přejít ještě přes tři soupeře.

Tím prvním je Mladá Boleslav, čtvrtfinále MOL Cupu se hraje dnes od 17.30 hodin v Doosan Areně.

Davide, co se vám vybaví při vzpomínce na tehdejší pohárový triumf?

Pamatuji si zejménana semifinálový dvojzápass Olomoucí, kdy jsme doma remizovali 2:2 a tam jsme jeli vyhrát. To byl krizový moment. V lize jsme se tehdy pohybovali někde kolem šestého místa, takže jsme některé hráče šetřili na pohár. Naštěstí to vyšlo (výhra venku 3:1 – pozn. aut.).

A finále s Jabloncem?

Neskutečný zážitek. Hrálo se sice v Praze na Letné, ale na zápas přijelo strašně moc Plzeňáků. Dodneška si to vybavuju jako jeden z nejvýznamnějších momentů ve Viktorce.

Co s vámi dělá, když se tady s vámi bavím jako s jediným hrajícím z tehdejší sestavy?

Je to zvláštní, ale už jsem si zvykl, že jsem nejstarší. To je život, čas nezastavíte. Já se navíc cítím tak na pětadvacet (smích). Fyzicky jsem teď na tom možná lépe než před dvěma třema lety.

A vybavíte si, kdo by na straně soupeře?

(zamyslí se) Určitě David Lafata, ten dával vyrovnávací gól, Marek Jarolím… A hlavně Honza Kovařík.

Právě kvůli němu se ptám. Bavili jste se o tom finále?

Zrovna teď, když jsem viděl na Instagramu fotku, kde byl Kovi po finále smutný, tak jsem mu to hned připomínal.

A jaká byla jeho reakce?

Říkal, že už si připravoval půdu, aby mohl jednou přestoupit do Plzně (smích).

Vy jste si pak s Plzní zahrál ještě jedno finále, v němž jste v roce 2014 se Spartou prohráli na penalty…

To bylo hodně smutné a bolestné, nerad na to vzpomínám. Pro mě je to celoživotní strašák. A co teprve pro Milana Petrželu, který v poslední vteřině zahrál ve vápně rukou, Sparta vyrovnala a on pak ještě nedal penaltu… Ale všechno zlé je pro něco dobré, asi je dobře, že jsem si zažil i tu druhou stránku.

Také teď mohou rozhodovat penalty, chystáte se i na ně?

Trénujeme je. Pár stabilních exekutorů máme, takových čtyři pět. Ale na tlak při zápase se nepřipravíte. Museli by na ně jít silní jedinci.

Řadí se mezi ně i David Limberský? Slyšel jsem, že proti Příbrami jste se hlásil…

Za stavu 3:0 je každý hrdina (úsměv). Ale pak jsme si řekli, že Buchič může dát hattrick. Pomůže mu to, je mladý a přispěl do kasy.

Letos v zimě to vypadalo, že by český pohár mohl být pro Plzeň prioritou…

Pořád platí, že ho bereme nesmírně vážně, i když chceme sbírat vítězství i v lize. V poháru jsme tři zápasy od trofeje, to je obrovská motivace.

Ale v lize jste stáhli za tři kola náskok Slavie o šest bodů. To je pěkné, ne?

Malinko se to zdrclo, ale ztrácíme deset bodů a to je pořád dost. Nemáme to ve svých rukou. Uděláme maximum pro to, abychom zvládali svoje zápasy, jenže ostatní věci neovlivníme.

Tak pojďme zpátky k poháru, čeká vás Boleslav, které se v lize na jaře nedaří…

Nikoho nepodceňujeme, musíme do toho dát všechno. I přes nějaké odchody má Boleslav pořád dost kvalitní mančaft. Hraje se na 90 minut a během nich se může stát cokoliv. I pro ně je pohár zajímavý, mohou se z něho dostat do Evropy.

Je pro vás osobně triumf v poháru lákavější, že to může být i loučení s kariérou?

Takhle to neberu. Mám s Viktorkou devět trofejí, chtěl bych to zaokrouhlit na deset. Pak bych byl šťastný. Je lepší získat ji už teď než to potom honit třeba poslední sezonu.

Takže na konec nemyslíte?

Nechtěl bych předbíhat. Soustředím se na jaro, abychom byli co nejúspěšnější. Neřeším, co bude pak.

Ale přece jen už se to blíží, jste na život po fotbalové kariéře přichystaný?

To asi úplně nejde. Ale už pár let se snažím podnikat. Nějak zabezpečený jsem. Ale ten kontakt s kabinou by mně chyběl.