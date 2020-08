„Nepřál jsem si, abychom byli vylosovaní na venkovní zápas v Alkmaaru,“ řekl třiadvacetiletý fotbalista, který hrál za Alkmaar od ledna 2018 do léta 2019.

Zápas venku je stoprocentní nevýhoda?

Na druhou stranu v době, kdy diváci nebudou na stadionu, hraje domácí prostředí roli jen v tom, jestli znáte hřiště. Takže to nebude tak strašné, jako by to bylo s diváky. Samozřejmě by bylo lepší hrát doma, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Jedeme pro postup.

Dokážete jako bývalý hráč AZ Alkmaar říct, jaký soupeř Viktorii čeká?

Čeká nás mladý, běhavý a dravý soupeř, který nepodcení žádnou situaci. Nebude to jednoduché, ale na druhou stranu v Lize mistrů nejsou lehcí soupeři a nemůžeme si vybírat. Máme před sebou výzvu jménem AZ Alkmaar, jdeme do toho, abychom vyhráli a postoupili.

Není to tak dávno, co jste tam hrál. Budete předávat spoluhráčům a trenérům informace?

Budu. Kádr se výrazně nezměnil. Základní sestava, která tam byla za mě, dozná maximálně dvou tří změn. Pokud se budou kluci nebo trenéři chtít na něco zeptat, tak jim rád odpovím.

Případný postup přes Alkmaar Viktorii zajistí minimálně účast ve skupině Evropské ligy. Je i toto motivace?

Určitě. Ale hlavní motivace je skupinová fáze Ligy mistrů. Cílem klubu jsou evropské poháry, a když zvládneme zápas v Alkmaaru, jsme ve skupinové fázi a máme splněný takový malý cíl. Doufám, že se co nejdříve vrátím do plné zátěže, abych mohl odcestovat na zápas do Alkmaaru.