V nižších fotbalových soutěžích na západě Čech to byl vždy častý trend. Každé přestupové období vyslyšeli někteří čeští hráči volání klubů od našich západních sousedů. Německé celky dokázaly vždy české krajánky náležitě finančně ocenit za dobře odvedené výkony. S příchodem doby covidové se tok domácích hráčů na nějakou dobu otočil směrem do vlasti. Od loňského roku ale začalo Německo znovu lákat.

TOMÁŠ VNUK (na snímku uprostřed) hraje fotbal v německém Karpfhamu už pátou sezonu a angažmá si nemůže vynachválit. | Foto: archiv Tomáše Vnuka

Od zimy bude působit v TSV Ast dvojice bývalých přeštických hráčů, David Štípek a Matěj Končal. „Hlavní důvod byla pro mě rodina. Mám malou dcerku, které se chci věnovat. Fotbal ve třetí lize zabere společně s prací spoustu času. Už si nedokážu představit, že bych čtyřikrát týdně v sedm vyjížděl z baráku a vracel se v osm večer. Fotbalu jsem obětoval celý život a priority mám už jiné,“ vysvětloval David Štípek důvod změny prostředí.Zkušení fotbalisté, kteří prošli Viktorií Plzeň a zahráli si tak i českou nejvyšší soutěž, budou do Německa jezdit jen jednou týdně na zápasy. Kromě toho si i finančně o něco polepší.

„Chci se fotbalem jen bavit, což by v Přešticích nešlo. Do Německa budu jezdit pouze na zápasy a přes týden se budu udržovat v kondici podle svého. Zároveň je to i slušný přivýdělek,“ dodal třicetiletý Štípek. Z Přeštic odešel na západ také stejně starý Jan Přibáň, který bude působit v Tännesbergu. Za kopečky zamířili i například černický Patrik Eger nebo domažlický Ivo Vojtko.

Právě dobré finanční podmínky a jen občasné dojíždění jsou velkým lákadlem pro zkušené hráče. Fotbalově si sice většinou pohorší, ale to už není hlavním motorem v jejich kariérách.

TOMÁŠ VNUK SI TO U SOUSEDŮ UŽÍVÁ

Už pátou sezonu působí v Karpfhamu futsalista plzeňského Interobalu Tomáš Vnuk, který si nemůže fotbalové angažmá v týmu v blízkosti rakouských hranic vynachválit. „Užívám si to tam, protože si mě tam opravdu váží. I jsou schopní kvůli mně změnit termín zápasu, abych mohl dorazit, když se mi to kryje s futsalem. Měl jsem sice nabídku i z týmu, který hraje o tři úrovně vyšší soutěž, ale tam už bych musel pravidelně jezdit na tréninky, což by mi časově nedávalo smysl,“ vysvětloval Tomáš Vnuk.

Ten si zároveň nemůže vynachválit atmosféru a celkově fotbalovou kulturu. „V Německu neexistuje, že bychom jeli někam dvě hodiny na zápas a pak nás tam rozhodčí zařízl. Zároveň tam na mě z hlediště ani nikdo nehuláká. Celkově to tam je příjemné. Místní fotbalem žijí, jezdí v hojném počtu i na venkovní zápasy a povzbuzují nás. Vždy je tam taková pozitivní atmosféra,“ popisoval český futsalový reprezentant.

LEPŠÍ PODMÍNKY LÁKAJÍ I MLADÉ HRÁČE

Kromě ostřílených českých fotbalistů ale vábí Německo také mladé hráče. Česká enkláva je například v Lamu, kde od loňského léta působí bývalí mládežničtí hráči Viktorie Václav Uzlík a Tomáš Kepl. „Byl jsem před začátkem ČFL v Domažlicích v situaci, že bych spíše nehrál a musel bych na svou šanci čekat. To jsem ale už nechtěl. Díky covidu a zranění kolena jsem zameškal hodně a chtěl jsem pravidelně hrát,“ přiznal Václav Uzlík.

Dle jeho slov si fotbalově příliš nepohoršil oproti třetí nejvyšší soutěži. „Landesliga je velmi náročná soutěž, většina zápasů je na úrovni špičky divize, ale jsou tam i zápasy úrovně ČFL. Finančně jsem si také polepšil, ale neřekl bych, že výrazně. Dojíždění je také v pohodě, mám to nějakých 60 kilometrů,“ pokračoval odchovanec plzeňského SENCA.

Zároveň souhlasí s tím, že v Německu je při zápasech mnohem přátelštější atmosféra. „Podpora od fanoušků je skvělá. Ať se vyhraje, nebo prohraje, vždycky jsou velmi milí a přátelští. Nestává se tady, aby na vás někdo z vašich fanoušků pokřikoval,“ potvrdil Uzlík.

V Lamu bude navíc na jaře působit i Marek Paul. Dvaadvacetiletý odchovanec Lhoty se na podzim zabydlel v základní sestavě divizní Doubravky, pro kterou byl jeho odchod nečekanou ztrátou. Právě mnohem lepší finanční podmínky jsou hlavním důvodem, proč stále Německo láká. Pro hráče z divize či krajského přeboru je to přivýdělek, na který by na českých trávnících jen těžko dosáhli.

Přesto se najdou tací, kteříi tak dají přednost domácímu prostředí. Pouze podzim strávil za hranicemi ostřílený Lukáš Roubal, jenž se v zimě rád vrátil zpět na Doubravku. Podobně nepřitáhlo Německo ani rokycanského Jana Procházku. „Měl jsem dříve nějaké nabídky z nižších soutěží. Byl jsem tam i na tréninku, ale právě kvůli nižší kvalitě fotbalu se mi tam nechtělo jít. Hrál bych tam nižší soutěž než v Česku,“ vysvětloval zkušený fotbalista z Husových sadů.

