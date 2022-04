„Ale pak už jsem neviděl ve vrcholovém fotbalu žádnou větší šanci, nastoupil jsem normálně do práce a začal hrát nižší soutěže,“ vyprávěl v rozhovoru pro Deník dnes 26letý Adam Král.

Hrál za Mariánské Lázně i Lhotu, před pěti lety se vrátil domů do Zruče a válí v krajském přeboru. Ještě donedávna nastupoval v jednom týmu i se staršími bratry, Davidem, s nímž hraje i teď, ale Ondřej přestoupil v zimě do Železné Rudy.

„Díky bratrům bylo hned jasné, že i já budu hrát fotbal,“ vyznal se nejmladší z rodu Králů. Po minulém víkendu si vysloužil nominaci na Hráče kola hattrickem na hřišti Tlumačova (5:1).

„Díky patří klukům za hlasy. Oni samozřejmě vědí, co chtějí,“ usmál se Adam Král v telefonickém rozhovoru.

Můžete být konkrétnější? Co vás to bude stát do klubové kasy?

Jako správný kapitán toho mám teď na hrbu víc. Příspěvek za hattrick, teď ještě za Hráče kola. Podle zvyklostí to bude rum. (smích)

Byl to váš první hattrick v krajském přeboru?

Nevzpomínám si na žádný jiný, nejsem žádný střelec, moc gólů nedávám. Ani v mládežnických týmech to nebylo jinak. Navíc od příchodu nového trenéra (Jan Kraus přišel do Zruče v zimě – pozn. aut.) hraju i ve Zruči spíš stopera.

Takže pokračujete v rodinné tradici? Stopeři byli i vaši bratři David s Ondřejem…

Jojo, přesně tak. Ale s Tlumačovem mě trenér poprvé vysunul na ofenzivního záložníka, a hned z toho byl hattrick. Myslím. Ale asi to bylo jen výjimečně, je to souhra okolností.

V mládeži jste hrál v plzeňské Viktorii, proč jste se rozhodl pro návrat do Zruče?

Fotbal už hraju jenom pro radost, ve Zruči jsem spokojený po všech stránkách. Mám tam rodinu, všechny přátele. Jinam už se nechystám. I když vím, že se říká: Nikdy neříkej nikdy. Myslím, že už ve Zruči dokončím kariéru.

A čeká vás boj o záchranu nejvyšší krajské soutěže. V sobotu hostíte plzeňský Rapid, na který máte na 13. místě tabulky náskok jediného bodu…

Pro nás je to, jak se říká, zápas o šest bodů. Je to důležitý souboj o záchranu. Chceme ho samozřejmě vyhrát, abychom se odlepili od spodku tabulky. Myslím, že Zruč si krajský přebor zaslouží udržet.