Dva góly Vejprnic vstřelil tehdy devatenáctiletý záložník Daniel Křen. „Byl to ohromný zážitek. Pamatuji si spoustu diváků, což do té doby ani potom nebylo. Hráli jsme dobře a první poločas jsme vyhráli 3:1, z čehož jsme byli zaskočení. Sieglovo snížení před přestávkou nás trochu uzemnilo, ale i tak jsme v poločase přišli do kabiny a smáli jsem se na sebe a vůbec jsme nevěřili, co se děje,“ vzpomíná Daniel Křen, který hraje za Vejprnice dodnes.

Křen dával i svůj třetí gól, ale rozhodčí mával ofsajd. „Všichni křičeli, že ofsajd nebyl. Takže to mohlo být veselejší,“ dodává.

Příbram před dvaceti ledy byla na jiné úrovni než ta současná. Středočeši hráli Pohár UEFA, v sestavě měli explzeňského brankáře Michala Čalouna, dalšího exviktoriána Daniela Šmejkala, Rudolfa Otepku, Horsta Siegla, Marka Kuliče, na začátku kariéry byl Miroslav Slepička. „Jasně, jsou to krásné vzpomínky. Tihle borci na mě udělali skvělý dojem. Spousta zkušených fotbalistů, kteří toho hodně zažili. Co hráč, to jméno. Trénoval je Kotrba. Nebyli jsme vyklepaní, ale budilo to respekt a o to víc to bylo lepší,“ říká Daniel Křen.

Vejprnický odchovanec dal Čalounovi dva góly, jeden z nich z trestného kopu, o němž se v obci dlouho mluvilo. „Jo, trestňák se mi povedl. Čaloun nečekal, že budu střílet na branku, protože jsem kopal z rohu vápna nebo spíš blíž k autové lajně. Odtamtud čekal centr, ale já to zahrál přes zeď na přední tyč a překvapil jsem ho. Myslím si, že si brankář na balon ještě sáhnul,“ vybavuje si.

„Občas tento gól někdo ještě zmíní u piva. Asi tak jednou za rok, ale opravdu jen zřídka. Na zápas přijela spousta kamarádů z okolí, takže mi to někdo připomene,“ přiznává Křen, který se teď potkává v týmu i s mladším bratrem Robertem.

V 65. minutě Příbram snížila a o šest minut později vyrovnala na 3:3. Poslední tři góly dala v 80., 88. a 90. minutě. Siegl vstřelil hattrick. Vejprnický fotbalista si vybavuje předzápasové detaily pohárového utkání. „Bylo mi devatenáct let a v té době jsem byl na civilce. Hrálo se v týdnu a v rámci civilky jsem se staral o zeleň v obci i kolem fotbalového hřiště. Po obědě jsem pracoval na hřištia Příbramští už asi v půl druhé najížděli, jejich kustodi tahali bedny. My jsme se slezli až před zápasem, šli jsme si to hlavně užít a měli jsme radost, že přijelo takové mužstvo,“ povídá Křen.

Atraktivnější zápas už nehrál. „Pak ještě přijela ligová Viktorka rovněž k poháru, prohráli jsme asi 1:4. Dával jsem gól také z trestňáku. Proti Příbrami to byl ale větší zápas,“ tvrdí fotbalista Vejprnic.

Parta z roku 2001 se stále schází. „S Milanem Dejmkem a Petrem Davídkem chodíme pravidelně jednou ročně do pivovaru na pivo,“ říká Křen. Nejvýše hrál divizi. Z Vejprnic pak chodil po hostováních a nedávno se vrátil domů. „Vejprnice se držely šest sedm let v divizi a hrály v ní poměrně na špici. Mecenášem byl pan Štefánek, který to tam držel financemi. Vejprnice měly bývalé prvoligové hráče (Studeník či současný trenér Vejprnic Šámal, pozn. aut.),“ uvádí Daniel Křen.

Slavia Vejprnice – FC Marila Příbram 3:6 (3:1)

Branky: 9. a 20. Křen, 28. Šiml – 44., 71. a 88. Siegl, 65. Rychlík, 80. Kučera, 90. Otepka. Diváci: 1150.

Vejprnice: Hajžman – Bouřa, T. Hettler, Paul, Nachtman (80. Stanislav) – Křen (71. Bublík), Davídek, Šámal, Košťál (46. Crha) – Šiml, Studeník.

Příbram: Čaloun – Mácha (46. Rychlík), Šmejkal, Riegel, Podzemský – Kučera, Čížek (32. Novák), L. Jarolím, Otepka – Kulič (32. Slepička), Siegl.