Na přízeň fanoušků, rozhovory před kamerou i dotazy novinářů je fotbalový obránce zvyklý ze své bohaté kariéry, v níž to dotáhl ke třem mistrovským titulům i do reprezentace. Teď je to ale malinko jiné. Devětatřicetiletý zadák, spjatý předtím nejvíc s plzeňskou Viktorií, po konci angažmá v prvoligovém Zlíně zamířil do Jiskry Domažlice, hrající ČFL.

Obránce Václav Procházka ještě v dresu Viktorie Plzeň. | Foto: Deník

Spolu s dalšími exviktoriány Martinem Fillem, Davidem Limberským a trenérem Pavlem Horváthem tvoří Václav Procházka zkušený základ týmu, jehož cílem je postup do druhé ligy. A zase je o něj zájem, budí rozruch i očekávání.

„Nějaké rozhovory proběhly, ale pro mě zase nic nového. Možná můj příchod do Domažlic budí rozruch, i pro mě to bude novinka. Nevím, zda jsem někdy vůbec třetí ligu hrál. Asi, když jsem měl nějaké karty, tak jsem nejspíš za béčko nějaké zápasy odehrál. Moc si na ně nevzpomínám, ale teď se těším, že už to zase začne,“ prohlásil Procházka před soutěžní premiérou v dresu Jiskry. Chodové zahájí cestu za obhajobou vítězství v ČFL v pátek podvečer v Králově Dvoře.

Tušíte, co vás v třetí lize čeká?

Zatím mohu soudit jen z několika přátelských utkání s týmy z třetí ligy. Zápasy měly dobrou úroveň a proti první lize to zase až takový rozdíl nebyl. Rozhodně si nejde myslet, že by to šlo odehrát jen na půl plynu.

Jak se to seběhlo, že jste skončil v nejvyšší soutěži a ocitl se v Domažlicích?

Po sezoně jsem odjel na dovolenou s vědomím, že mi ve Zlíně končí smlouva, ale nijak jsem to neřešil. Před začátkem přípravy jsme si ale řekli, že ve Zlíně pokračovat nebudu. Ani potom jsem však nic nehledal. Už proto, že jsem byl rozhodnutý být s rodinou v Plzni. A tím se okruh možných variant v první lize snižoval a do druhé se mi ani moc jít nechtělo. V tu dobu se mi ozval Pavel Horváth, který se stal trenérem Jiskry, a mě to dávalo smysl. Pavla znám dlouhou dobu, v Domažlicích už nějakou dobu hraje David Limberský, přišel Martin Fillo a jsou tu i další kluci, kteří prošli plzeňskou Viktorkou. Nabídku jsem od začátku bral vážně, věci nabraly spád a rychle jsem se rozhodl pro návrat na západ Čech.

Zmínil jste Limberského a Filla. S těmi jste před lety zahájil i vaše působení v prvním týmu plzeňské Viktorie, že?

Tak nějak to bylo, i když Limba byl v áčku asi o něco dřív než my. Ale plus mínus půl sezony, sezonu jsme začínali společně a teď se znovu potkáváme v Domažlicích. I to je důvod, proč jsem se rozhodl pro Jiskru. K tomu ještě trenér Pavel Horváth, s nímž jsme toho také hodně odehráli i zažili.

Pavel Horváth, dlouholetý spoluhráč, parťák na hřišti i mimo něj, je nyní vaším trenérem, nadřízeným. Mění to něco na vašem vztahu?

Pavel měl přirozený respekt jako hráč a má ho i nyní jako trenér. V tom se nic nemění, jen asi nebude tolik legrace. Začínáme sezonu, v níž chceme jako tým navázat na tu minulou, v níž Domažlice ovládly ČFL. Chceme být znovu úspěšní a bereme to s plnou vážností.

Co se týká fotbalu, jaký je největší rozdíl mezi první a třetí ligou?

Pokud mohu soudit z pár přáteláků, tak jde o mix zkušenosti a dravého mládí. Možná šířka kádrů není taková jako v první lize, ale v každém třetiligovém týmu je nějaký hráč s prvoligovou zkušeností a pak mladíci, kteří o šanci dostat se výš hrají. Věřím, že o Domažlicích to platí dvojnásob a bude to ku prospěchu. Z týmu cítím, že chce být znovu úspěšný. Je tu spousta šikovných fotbalistů, kádr je vyrovnaný a teď to jen přetavit ve výsledky.

Počítá s vámi trenér Pavel Horváth na váš tradiční post stopera?

Ano, tak by to mělo být.

Start do sezony budou mít Domažlice perný. Začínáte v Králově Dvoře, v týdnu vás čeká utkání MOL Cupu s divizním Sencem a další víkend hostíte Vltavín.

Začátek bude náročný, za týden tři zápasy, což není ve třetí lize obvyklé. Ale mě to vyhovuje. Příprava nebyla zase tak dlouhá a teď do toho vletíme. Bude to pro mě nové v tom, že na žádném z těch stadionů jsem zatím nehrál, ale těším se na každý zápas.

Jste připravený na to, že soupeři se na vás jako bývalého prvoligového hráče budou chtít vytáhnout? Že se vás budou snažit rozhodit, znepříjemnit vám hru?

S tím se musí počítat. V minulé sezoně Jiskra vyhrála ČFL a teď chce znovu zabojovat o druhou ligu, takže se na nás bude chtít každý vytáhnout. V přátelácích to zatím bylo v pohodě, ale nešlo o body, o postavení v tabulce. V soutěžních zápasech nebude chtít nikdo prohrát, to je jasné. Něco jsem odehrál a ani teď nic nevypustím, s tím musí zase počítat soupeři. (úsměv)

Zmínil jste ambice Jiskry. Je to i pro vás výzva?

Nešel bych do týmu, který by neměl ambice a nebylo by o co hrát. Jsem rád, že jsem v Domažlicích, v klubu, který se netají, že by chtěl být ještě úspěšnější než v předchozí sezoně, udělat ještě krok navíc a vykopat druhou ligu. Nebude to jednoduché, ale je na nás, abychom to zvládli.