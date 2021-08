Do Letkova se sjeli futsalisté z celé republiky, aby se tam zúčastnili přeboru České obce sokolské v malé kopané.

TÝM STARÉHO PLZENCE, vítěz v kategorii nad 40 let (oranžové dresy), společně se Sokolem Letkov (ve žlutých dresech), který obsadil 2. místo. | Foto: Karel Fiala

31. ročník tohoto turnaje se konal se dvou kategoriích, a to do 40 let a nad 40 let. Zápasy se hrály na pouhých 12 minut, a všechna utkání tak byla povětšinou velmi dramatická.