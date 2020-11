„Lítalo to tam častěji, Němci prokázali kvalitu. Na začátku té gólové akce nás podržel brankář Pavlenka a pak jsme nedohráli druhý balon,“ popsal rozhodující moment zápasu 28letý Jakub Brabec v online rozhovoru s novináři.

Jako jediný z trojice viktoriánů odehrál celé utkání. Slušný zápas odehrál Jan Kopic, který střídal až v 78. minutě. Na hřišti ho nahradil spoluhráč Zdeněk Ondrášek. První poločas odehrál i Explzeňák Michael Krmenčík.

Nastoupili jste v nezvyklém složení. Jak jste ten zápas brali?

Bral jsem to už jako přípravu na Euro. Hrát proti takovému týmu byla velká zkušenost. Chtěli jsme s nima hrát rovnocennou partii, napadali jsme po celém hřišti, chtěli jsme hrát. A ta odvaha byla někdy proti nám. Němci se dostávali do šancí. Ale i my jsme tam měli spoustu dobrých akcí.

V čem byli Němci podle vás lepší?

Podařilo se jim to totiž kvalitou hry otočit, útočilo se proti naší bráně. Ale nebyl to takový problém. Spíš dohrání druhého balonu, reakce na centr a přesun měly být v určitých fázích lepší. Ale kvůli tomu hrajeme přípravné zápasy proti tak kvalitním týmům, aby nám to ukázalo, na čem jsme,“ uvedl.

Co jste říkal na sestavu, která takhle spolu nastoupila poprvé?

Nebylo to nic jednoduchého. Jak jsme byli poskládaní, tak se spoustou kluků jsme se ani pořádně neznali. Měli jsme jen dva společné tréninky. Najdeme tam situace, v nichž jsme si poradili dobře. Ale je na čem pracovat.

Bylo znát, že už potom ve druhé půli nastoupili hráči obvyklé základní sestavy?

V průběhu zápasu jsme už měli zažitou komunikaci a noví kluci na to museli reagovat. Měli jsme po přestávce sice víc šancí i tlak, ale to přišlo přirozeně, protože jsme se snažili vyrovnat.

Česko v Plzni

Další dva zápasy Ligy národů sehraje český národní tým v plzeňské Doosan Areně, kde se představí celky Izraele a Slovenska. Obě utkání začínají vždy ve 20.45 a vysílá je přímým přenosem stanice ČT Sport. Izrael se představí ve Štruncových sadech v neděli 15. listopadu, Slovensko pak ve středu 18. listopadu.

A v českém reprezentačním týmu zůstávají vedle stopera Jakuba Brabce i další dva viktoriáni, záložník Jan Kopic a útočník Zdeněk Ondrášek. Do Plzně se nakrátko vrátí i další forvard Michael Krmenčík, který hájí barvy belgických Brugg.