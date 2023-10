V ligovém šlágru proti Spartě působil Robin Hranáč ze stoperské trojice Viktorie Plzeň nejjistěji. I proto budou plzeňští trenéři spoléhat na 23letého fotbalistu i v zítřejším utkání 2. kola Konferenční ligy skupiny C v Kazachstánu proti týmu FC Astana.

Mladý stoper Robin Hranáč po návratu z hostování v Pardubicích rychle získal místo v sestavě plzeňské Viktorie. | Foto: FC Viktoria Plzeň

„Cítím se lépe než první zápas, který jsem byl nervózní a nevěděl jsem, co od toho čekat,“ řekl před odletem do Astany Robin Hranáč, který se původně jako náhradník zabydlel v základní sestavě Viktorie Plzeň.

Překvapilo vás, jak jste se po hostování chytil v Plzni?

Snil jsem o tom. Myslím si, že se moje práce a snaha vyplácí. Mým cílem bylo prosadit se do základu Viktorie a tento cíl se mi podařilo splnit. Ale pokračuji dál.

Jaké jsou přednosti Astany a v čem bude nebezpečná?

Její domácí prostředí, které je pro nás kvůli cestování hodně daleko. A samozřejmě umělá tráva.

Jak jste se na umělou trávu připravovali?

Tři dny jsme na ni trénovali v Plzni, abychom se umělé trávě přizpůsobili.

Jak přizpůsobíte taktiku terénu?

Nijak speciálně. Je to odlišné jen v tom, že míč se rychleji sveze po povrchu, pokud je mokrý. Takže hra bude rychlejší ale myslím si, že to by nám mohlo prospět.

V Kazachstánu jste už hráli v play-off Konferenční ligy…

Aspoň už víme, jaká bude cesta. Teď ale poletíme méně hodin, takže by to mělo být lepší. Jinak v Astaně bude asi jiné prostředí než v Kostanaji.

Netrpí regenerace v tak nabitém programu?

Od trenérů jsme připravení dobře. Navíc máme veškeré potřebné podmínky, takže všechno je v pohodě.

Jak si budete krátit cestu letadlem?

Mám asi stažených deset filmů. Rozkoukám jeden a v půlce se rozhodnu, že chci jiný. (úsměv)

