/ROZHOVOR/ Běžela téměř neuvěřitelná 24. minuta nastavení, když se k penaltě nařízené za ruku domácího Dabiqaje za stavu 1:1 postavil slovenský záložník Erik Jirka a nekompromisní ranou ji proměnil. Zařídil tak postup fotbalistů Viktorie Plzeň, i když potom ještě musel vytáhnout brankář Staněk jeden famózní zákrok. „Většinou to kopu po brankářově pravé ruce, ale on tam udělal pohyb, tak jsem to kopl na druhou stranu,“ vyprávěl pak slovenský reprezentant Erik Jirka nadšeně.

Proměnil penaltu a běžel slavit. Slovenský záložník Erik Jirka v závěru čtvrteční odvety 2. předkola Evropské konfereční ligy rozhodl o postupu Viktorie Plzeň přes kosovského vicemistra FC Drita. | Foto: FCVP/Ondřej Pastor

Eriku, začněme od konce, penalta v poslední minutě nastaveného času. Byl jste rozhodnutý hned, že na ni půjdete?

Jo, jakmile rozhodčí ukázal na bílý puntík, hned jsem věděl, že si beru míč a jdu kopat.

Byly to velké nervy?

Nějaké penalty, i takové rozhodující už jsem kopal. I za reprezentaci. Takže jsem si věřil, to je důležité. Jsem rád, že jsem ji proměnil.

Fanoušci na vás bučeli, vnímal jste tu atmosféru?

Bylo to po celý zápas velmi bouřlivé, místy jsem se až lekl. Ale celkem jsme to ustáli.

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po výhře a postupu? Velká úleva?

Samozřejmě, že je to velká úleva. Nepovedl se nám vstup do sezony. Bylo dané, že tady musíme urvat postup. Měli jsme trochu obavy, ale myslím, že jsme to zvládli.

Fotbalisté plzeňské Viktorie nakonec urvali přes kosovského vicemistra FC Drita postup do 3. předkola Evropské konferenční ligy.Zdroj: fcv/Ondřej Pastor

Zažil jste někdy podobný zápas? Dvakrát se přerušovalo kvůli zhasnutým světlům, následovalo dlouhé nastavení…

Kvůli osvětlení ještě ne, ale už jsem byl u něčeho podobného, když vběhli fanoušci na hřiště. Všelijaké situace se můžou v zápase naskytnout (úsměv).

Drita, stejně jako v Plzni, urputně bránila, bylo složit dostávat se do jejich defenzivy? Hraje se vám lépe proti soupeřům, kteří chtějí hrát fotbal?

(usměje se) V přípravě jsme hráli s týmy, které praktikovaly otevřený fotbal. To nám vyhovovalo. Takhle do zatažené obrany to je těžké. Ale měli bychom hrát rychleji a posílat víc míčů do vápna. Já jsem se dneska k centrům moc nedostal. Druhý poločas byl trošku lepší.

Sám jste zmínil, že se vám zatím nedařilo. Může být tohle moment, který vás nakopne?

Myslím si, že ano. Je to první vítězství, musíme se toho chytit. Vzít si pozitivní věci, přenést je do dalších zápasů a přidat k tomu ještě určitou nadstavbu.

Teď vás čeká maltský tým Gzira United, přes něhož byste taky měli postoupit…

Samozřejmě. Ale jak jsme viděli, každý soupeř, ať už z Kosova nebo z Malty, umí hrát fotbal. Teď je důležité připravit se na nedělní ligový zápas (Baník Ostrava od 15.00 – pozn. aut.), zvládnout ho, abychom dali fanouškům další impulz.

