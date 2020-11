I ve svých 47 letech je nadále obávaným kanonýrem. Václav Bezdička prošel na západě Čech řadou klubů z nižších soutěží. Za koho nastoupil, ten se mohl spolehnout na vydatný gólový příspěvek ryzího střelce.

Čich na góly prokazuje zkušený útočník i v dresu Dýšiné v I. B třídě, kde jako hrající trenér zaznamenal za neúplný podzim 10 branek.

Co říkáte na vaší střeleckou fazonu v podzimní části soutěže?

Je to o mančaftu, kdy je třeba mít k sobě dobré spoluhráče. Zároveň ale je na tom vidět i zkušenost, která by se měla, pokud má člověk něco odehráno, v takových soutěžích ukázat.

Stále ukazujete, že máte fotbalovou kvalitu. Čím to je, že nadále dokážete pravidelně střílet branky i v pokročilejším věku?

Vyhýbala se mi svým způsobem zranění a sport mě pořád baví. Nadále se snažím na sobě pracovat. Udržuji se v kondici, jezdím na kole, posiluji nebo si chodím zaběhat.

V Dýšiné zároveň i trénujete. Jak se to dá dohromady skloubit, když jste při zápase zároveň i na hřišti?

Zažil jsem to už loni ve Lhotě. Nejsem toho velkým zastáncem. Původně jsem chtěl jen trénovat, ale vždy mě to táhne svým způsobem na hřiště. Někdy mě i situace donutila jít hrát. Dá se to ale skloubit, když máte správného parťáka na lavičce, kterého já mám v osobě Petra Soroky.

Do kolika let chcete ještě hrát fotbal?

Na občanku nekoukám. Jsem zastáncem toho, ať hraje ten, kdo na to má. Pak se mohou mladí kluci jen chytat za hlavu, když je vystrnadí takový matador (úsměv). Nadále mě fotbal stále baví a nedokážu si představit, že bych z toho znovu vypadl.

Máte nějaké vyšší trenérské ambice?

Určitě ne. Trénovat mě baví od doby, co jsem vychovával svého syna. Když bych chtěl jít výš, je třeba se už více zavázat a já bych se rád věnoval dětem. Jezdím na zápasy syna a dcera hraje na dobré úrovni házenou. Chci proto mít nadále čas, abych je mohl podporovat.

Obě vaše děti to dotáhly ve sportu daleko. Dělají vám radost?

Jsem rád, že jim to jde, ale jsem zastáncem toho, že jsem chtěl, aby něco dělali, i kdyby to nikam daleko nedotáhly. Přece jenom když vidím, jak dneska tráví ostatní děti svůj čas, není mi z toho příliš dobře. Jsem proto rád, že se oni oba věnují sportu.

Váš syn David aktuálně hraje za Žižkov. Jak moc ho ovlivňujete v jeho fotbalové kariéře?

Nikam jsem ho od mala netlačil. Dlouhou dobu byl v Chodové Plané a až pak, když přišel správný čas, přešel do Tachova. Už tehdy o něj měla zájem Plzeň nebo Slavie. Zkusili jsme to v Plzni, ale to dopadlo katastrofálně. V dorostu byl proto ve Slavii a zahrál si ligu za Duklu a v Teplicích. Samozřejmě asi mohl být aktuálně někde výše, ale já jsem ho nechtěl někam přehnaně tlačit. Nechávám to čistě na něm a důležité je, že je spokojený.

Podědil po vás gólové vlohy?

V mladí dával hodně branek, ale v Dukle začal pod panem Kozlem hrát na lajně a od té doby gólově zamrzl (úsměv). Má co dohánět na tátu (smích).

Za to vy, kam jste přišel, tam byla záruka, že budou padat góly…

Já jsem z toho za celou kariéru nějak nevypadl. Ať to byla třetí liga nebo divize. Byl jsem v ligových mančaftech, ale neměl jsem vysoké ambice. Měl jsem rád takový volnější život, a nechtěl jsem proto ligovým trenérům kazit náladu (smích).

Váš syn se potatil, nebo je zodpovědnější než vy?

Je ohromně pracovitý, což jsem já nikdy nebyl. Obdivuji na něm tréninkovou píli a morálku. Často slýchával, že je v týmu nejlepší, ale následně toho tolik neodehrál, protože dostali přednost ti, kteří byli v týmu jako kmenoví hráči. Přesto se nevzdává, stále na sobě maká a já věřím, že se mu to jednou vrátí.

V současnosti je sportovní dění v zemi prakticky zastaveno. Jak to berete vy, kterého fotbal provází celým životem?

Nad tím nesmí člověk moc přemýšlet. Je to pro všechny stejné. Někdo se s tím vypořádává hůř, někdo líp. Samozřejmě to není příjemné, ale musíme to přečkat. Základem je mít pozitivní náladu.

Kanonýři v okresu:

Městský přebor, Plzeň-město: 9 branek – Kamil Veber, Patrik Holík (oba Rapid Plzeň), Patrik Švajcr (Chrást).

Okresní přebor Plzeň-jih: 10 branek – Tomáš Görner (Seč).

Okresní přebor Plzeň-sever: 13 branek – Stanislav Schejbal (Zbůch).

III. třída Plzeň-sever: 13 branek – Martin Veselovský (Heřmanova Huť).

III. třída Plzeň-jih, skupina Západ: 9 branek – Marek Kastner (Dolní Lukavice).

III. třída Plzeň-jih, skupina Východ: 16 branek –Václav Švec (Záhoří).

Městská soutěž: 8 branek – Aleš Pašek (Ledce).

IV. třída Plzeň-sever, skupina A: 5 branek – Pavel Soukup, Jakub Petelík (oba Tlučná). IV. třída Plzeň-sever, skupina B: 13 branek – Petr Pánek (Kozojedy), Pavel Píša (Mladotice B).