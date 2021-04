A chybět zřejmě nebude ani v sobotu proti Slovácku, i když na tohoto soupeře nemá příjemné vzpomínky. V podzimním zápase byl po druhé žluté kartě v 79. minutě vyloučen a jeho tým prohrál vysoko 0:4.

„To už je dávno, nemyslím na to,“ prohlásil 26letý obránce Milan Havel před domácí odvetou.

Zápasy jdou teď v rychlém sledu po sobě a vy hodně hrajete. Jak jste na tom fyzicky?

Cítím se dobře a doufám, že to tak bude pokračovat dál. Tohle je určitě lepší než trénovat, vůbec mi to nevadí. Naopak, mám rád, když jdou zápasy rychle po sobě.

Teď přijede Slovácko, které je v tabulce před vámi, ztrácíte na něj pět bodů…

Jsou milým překvapením soutěže, hrajou dobře. Ale oni byli vždycky nepříjemný soupeř, mají v ofenzivě rychlé hráče. Očekávám podobný zápas jako u nich, budou hrát jednoduše, dlouhé míče nahoru. Čeká nás těžký zápas.

Zmínil jste ten zápas na Slovácku, kde jste prohráli vysoko 0:4. Vy jste navíc dostal červenou kartu. Předpokládám, že budete chtít tu nepříjemnou vzpomínku v sobotu vymazat?

To už je dávno, nemyslím na to. Prohráli jsme tam naprosto zaslouženě. Slovácko bylo jasně lepší. Nebudu říkat, že jim to chceme vrátit, ale je v našich silách, abychom to doma zvládli.

Naopak v říjnu 2018 jste Slovácko porazili 2:1 a vy jste dal nádhernou branku. Vybavíte si to ještě?

(usměje se) Zrovna nedávno jsem si na to vzpomněl. Bylo to po utkání s Realem Madrid. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se to stalo znova a vyhráli jsme.

V týmu soupeře hraje Milan Petržela, kterého jste zažil jako spoluhráče v Plzni. Jak se těšíte na setkání s ním?

Jó, na Mildu se všichni těšíme. Pořád prokazuje, že je to skvělý hráč. Dal padesátý gól v lize, to je skvělá meta. Moc mu to přeju. Na hřišti si na něho musíme dát pozor.

Je těžké ho bránit?

Známe se z tréninků. Milda je hodně nepříjemnej, je rychlej, nebojí se hrát jeden na jednoho. Není jednoduché ho bránit, ale věřím, že se nám to povede.