Mladý obránce Robin Hranáč nastoupil proti Hradci Králové poprvé v základní sestavě plzeňské Viktorie.

Hlavu vzhůru, jako by naznačoval Robin Hranáč v utkání s Hradcem Králové. | Foto: Foto: fcv/Ondřej Pastor

Už před červnovým odjezdem na Euro do 21 let stoper Robin Hranáč věřil, že má po návratu z hostování v Pardubicích šanci prosadit se v nabitém kádru plzeňské Viktorie. „Posbíral jsem zkušenosti, které teď můžu zúročit. Musím dál makat a porvat se o místo,“ prohlásil tehdy v rozhovoru pro Deník.

Jeho chvíle přišla ve druhém ligovém kole proti Hradci Králové (1:1). „Hrálo se mi dobře, ale na konci to bohužel zhořklo,“ říkal pak Robin Hranáč, který měl do té doby v dresu Viktorie odehranou jedinou minutu.

Popište, jak jste ze hřiště viděl situace v závěru utkání, kdy soupeř nedal penaltu a nakonec jste stejně inkasovali vyrovnávací gól?Bylo tam hodně autů… I když jsme věděli, že je bude házet Gabriel dlouhé, měli jsme na to připravené bránění, jednou to tam vypadlo, přišel centr na zadní tyč a skončilo to takhle. Vybíhali tam dva hráči z ofsajdu, to naše kluky asi zmátlo.

A je z toho další ztráta. Jak se co nejrychleji oklepat?

Je to složité, ale ve čtvrtek nás čeká další nesmírně důležitý zápas. Musíme zmobilizovat síly a dát se psychicky dohromady. Musíme s Dritou zabojovat a postoupit, to je teď hodně důležité.

Vy jste nastoupil poprvé od návratu z hostování v Pardubicích. Nakolik je náročné čekat na šanci?

Trenér mi říkal, ať jsem trpělivý, že šance určitě přijde. Byl jsem v klidu. Jsem vděčný za to, že můžu hrát vedle takových hráčů, jako jsou tady ve Viktorce.

Zdroj: Youtube

Kouč zvolil hru na tři stopery, vyhovuje vám tenhle model, kde jsou vedle vás ostřílení Hejda s Jemelkou?Je to výhoda, je z nich cítit zkušenost. Já můžu nastoupit v obraně na jakémkoliv postu, klidně i na beku, kde využiju svoji rychlost. Také dneska jsem čelil rychlým brejkům soupeře. Myslím, že jsme je pokrývali celkem dobře, ale nedopadlo to…

Jak je pro vás důležité, že jste aspoň vstřelili gól?

My jsme se v přípravě přesvědčili, že můžeme dávat hodně gólů, i kvalitním týmům ze zahraničí. Ale bohužel na začátku sezony to tam nepadá, snad to Hejdis (Hejda) odstartoval. Věřím, že se rozstřílíme.

Berete to jako plus před cestou k odvetě do Kosova, kde hrajete ve čtvrtek odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy s Dritou…Nebude to jednoduché. Ale už je nový den, znova přijdeme do kabiny a začneme pracovat na odvetě. Sice to tam bude těžké, prostředí nepříjemné, ale musíme to zvládnout.