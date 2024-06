Žáci ze 33. ZŠ v Plzni ulici Terezie Brzkové a ZŠ Holýšov budou reprezentovat Plzeňský kraj na republikovém finále 25. ročníku McDonald’s Cupu, které bude v pondělí a úterý hostit nově zrekonstruovaná Malšovická aréna v Hradci Králové.

McDonlad's Cup v Plzni | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Zatímco vítězství 33. ZŠ Plzni, kde jsou sportovní třídy plzeňské Viktorie, v kategorii B se očekávalo, mezi mladšími je triumf ZŠ Holýšov je překvapením. „Pro nás je to historický úspěch, nečekali jsme to. Ani jsme si nemysleli, že bychom se mohli soupeři, přece jen tam byly i mnohem větší školy. Ale dobrá parta kluků udělala své, bojovali a makali, až z toho bylo vítězství,“ hlásil do telefonu trenér žáků holýšovské základky Jan Valachovič, který působí i v místním fotbalovém klubu. I on měl v týmu tři fotbalové naděje z Viktorie Plzeň, ale zbytek tvořili jeho svěřenci z Holýšova.

Největšího soupeře 33. ZŠ Plzeň porazili hned dvakrát, na úvod celého turnaje ve skupině 3:1 a ve finále pak 6:2. Výsledkem je postup do finále v Hradci Králové. „Já už jsem to říkal klukům, že si to to pojedeme hlavně užít. Myslím že to bude i pro nás zážitek, který už se nemusí nikdy opakovat,“ zopakoval, že si uvědomuje, čeho v Plzni dosáhli.

Maximum pro holýšovskou základní školu byl až dosud vždy postup do krajského finále. „Co dohledávala paní ředitelka, tak dvakrát byl Holýšov v krajském finále, ale nikdy se neumístil do třetího místa,“ přidal pohled do historie. Teď tedy zažije i celostátní finále. „Když už tam budeme, chceme se samozřejmě poprat o co nejlepší výsledek,“ dodal Jan Valachovič, že předem nic nevzdává.

A už před víkendem líčil, jak se těší na dvoudenní Svátek fotbalu, který bude hostit v pondělí a úterý zrekonstruovaná Malšovická aréna v Hradci Králové. Žáci z Holýšova se v základní skupině kategorie A utkají se ZŠ Javornická z Rychnova nad Kněžnou, ZŠ Hrotovice z Třebíče a ZŠ Václavkova z Mladé Boleslavi.

33. ZŠ Plzeň (Terezie Brzkové) se v základní skupině střetne v západočeském derby se ZŠ Rokycanova Sokolov, domácí ZŠ Sever Hradec Králové a pražskou ZŠ Kbely. V kategorii malotřídek bude Plzeňský kraj reprezentovat ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice.

S jako náladou se budou vracet z východu na západ Čech?

Krajské finále 25. ročníku McDonald’s CupuVýsledky – kategorie A (1.-3. třída), skupina A: Masarykova ZŠ Zruč-Senec – Mrákov 6:0, 25. ZŠ Plzeň – ZŠ Tachov Hornická 5:2, Mrákov – 25. ZŠ Plzeň 2:4, Zruč-Senec – Tachov 0:2, Tachov – Mrákov 3:0, Zruč-Senec – 25. ZŠ Plzeň 1:3. Skupina B: 33. ZŠ Plzeň – ZŠ Holýšov 1:3, ZŠ Horažďovice Komenského – ZŠ TGM Rokycany 2:3, Holýšov – Horažďovice 6:0, 33. ZŠ Plzeň – Rokycany 7:2, Rokycany – Holýšov 3:4, 33. ZŠ Plzeň – Horažďovice 3:1.Zápasy o pořadí – o 7. místo: Horažďovice – Mrákov 5:0, o 5. místo: Rokycany – Zruč-Senec 2:5. Semifinále: 25. ZŠ Plzeň – 33. ZŠ Plzeň 1:2, Holýšov – Tachov 3:1, o 3. místo: Tachov – 25. ZŠ Plzeň 2:3. Finále: Holýšov – 33. ZŠ Plzeň 6:2.

Kategorie B (4. a 5. třída), skupina A: Masarykova ZŠ Zruč-Senec – ZŠ a MŠ Švihov 5:2, ZŠ a MŠ Domažlice Msgre. Staška – 33. ZŠ Plzeň Terezie Brzkové 1:4, Švihov – Domažlice 0:1, Zruč-Senec – 33. ZŠ Plzeň 0:5, 33. ZŠ Plzeň – Švihov 5:0, Zruč-Senec – Domažlice 1:6. Skupina B: ZŠ Dobřany – ZŠ a MŠ Stupno 3:1, ZŠ Stříbro – 20. ZŠ Plzeň 1:1, Stupno – Stříbro 0:1, Dobřany – 20. ZŠ Plzeň 1:3, 20. ZŠ Plzeň – Stupno 4:0, Dobřany – Stříbro 1:1.

Zápasy o pořadí – o 7. místo: Švihov – Stupno 3:5, o 5. místo: Zruč-Senec – Dobřany 1:2. Semifinále: 33. ZŠ Plzeň – Stříbro 6:0, 20. ZŠ Plzeň – Domažlice 1:4, o 3. místo: Stříbro – 20. ZŠ Plzeň 1:6. Finále: 33. ZŠ Plzeň – Domažlice 6:0.