Hned druhý jarní víkend přinese v divizi pikantní plzeňské derby. Senco Doubravka se střetne v sobotu od 15 hodin s Petřínem, který momentálně vévodí celé soutěži. Podzimní měření sil skončilo 1:1, i když tehdy měl herně navrch Petřín. Nyní se ale dá očekávat mnohem vyrovnanější duel.

Na podzim se na Slovanech body dělily. Jak dopadne druhé měření sil mezi Doubravkou a Petřínem? | Foto: SK Petřín Plzeň

„Utkáme se úplně s jinou Doubravkou. Na podzim to skončilo remízou, což byla pro nás i vzhledem k průběhu zápasu ztráta. Senco ale přes zimu posílilo a čeká nás tak mnohem těžší soupeř,“ je si vědom trenér Petřína Radek Vodrážka.

Ten by rád navázal na úvodní vítězný duel proti Komárovu, který Petřín skolil těsně 1:0. „Chceme zvítězit, ale rozhodně to není tak, že bychom byli favoritem. Mělo by se hrát na trávě, což je především pro diváky dobrá zpráva. Myslím si, že by mohlo padat i hodně branek,“ odhaduje kormidelník vedoucího celku divize.

I Doubravka vstoupila do druhé poloviny sezony úspěšně. Ze hřiště posledního Českého Krumlova si odvezla tři body za vítězství 2:1. „Výhra nám pomohla. Spodek tabulky je natřískaný. Kdyby se nám povedlo potvrdit ty body doma, bylo by to super, ale bude to hodně těžké,“ tuší lodivod Doubravky Pavel Vaigl. Za celou sezonu dosud prohrál Petřín pouze jediný zápas.

„Petřín chce hrát o postup a má velmi dobré výsledky. My si ale chceme jít za svým, hrát svoji hru. Na podzim nás to sice někdy srazilo, když jsme dostávali laciné branky, ale přes zimu jsme zapracovali na obranné fázi,“ pokračuje zkušený trenér Doubravky, který věří, že sobotní derby nabídne slušnou podívanou.

„Myslím, že to bude dobrý zápas, chtěl bych pozvat i diváky, budeme chtít hrát útočně a vstřelit nějaké branky. Bude to na trávě, na níž jsme sice odehráli jen jeden zápas, ale podobně je na tom i soupeř,“ dodává Pavel Vaigl.

