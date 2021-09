„Vedle Horsta Siegla přislíbili svou účast třeba Jirka Novotný, Ladislav Vízek, Petr Švancara, Josef Chovanec, Karel Poborský, Jan Koller, zpěvák a herec Sagvan Tofi i Jakub Kohák, známý ze seriálu Okresní přebor,“ uvedl Petr Chaluš z SK SENCO Doubravka.

„Za naši starou gardu pak nastoupí například Aleš Jindra, Ferenc Róth, Jarda Šimr nebo bratři Knakalové. Na lavičce pak bude trenér Zdeněk Michálek,“ doplnil. Exhibiční utkání, které bude především oslavou fotbalu, začne na „Senku“ ve 13 hodin.

Na Doubravce slaví sté výročí. Přijedou legendy i lídr divize.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Od čtyř hodin pak nastoupí muži plzeňského klubu v zápase 7. kola FORTUNA divize A proti Lomu, lídrovi čtvrté nejvyšší domácí soutěže.

„Dvakrát za sebou jsme vyhráli, takže do zápasu půjdeme plní optimismu a s cílem získat tři body. Navíc je tu sto let klubu, takže to chceme oslavit výhrou. Přijede k nám sice lídr, který letos ještě neztratil ani bod, ale nikde není psáno, že poprvé nemůže klopýtnout právě u nás,“ říká kouč divizních fotbalistů Doubravky Zbyněk Kočí, jenž se vůbec nebojí, že by oslavy negativním způsobem poznamenaly výkon jeho svěřenců.

„Naopak. Očekávám, že přijde více lidí než obvykle a že hráči budou namotivovaní. V tomhle směru strach rozhodně nemám,“ dodává trenér.

Ještě před exhibiční bitvou si zahrají turnaj fotbalisté z kategorie přípravek a o poločasové pauze divizního souboje s Lomem se fanouškům představí také úplní nováčci. Součástí oslav je celodenní program pro děti, občerstvení i autogramiáda účastníků.

Fotbalový program oslav 100 let SK SENCO Doubravka – sobota 11.00: turnaj přípravek, 13.00: stará garda Doubravky – Sigi Team, 16.00: SK SENCO Doubravka – Sigi Team (7. kolo divize A).

Domažlice hostí béčko Viktorie

Jednoznačným magnetem 7. kola FORTUNA ČFL bude zítřejší souboj fotbalistů domažlické Jiskry s rezervou Viktorie Plzeň. Favoritem jsou Chodové, kteří letos ještě neprohráli a vedou tabulku třetí ligy.

6. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK Loko Vltavín (zelení) - Jiskra Domažlice (modří) 2:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Očekávám vyhecovaný zápas, do kterého Pepa Parlásek (trenér fotbalistů Viktorie Plzeň B - pozn. autora) kluky dobře připraví. Těším se a doufám, že utkání zvládneme. My máme zkušenější tým, ale soupeř má velmi šikovné hráče, kteří bojují o místo v áčku nebo o druhou ligu. Rozhodně nás nečeká nic lehkého,“ má jasno trenér Jiskry Pavel Vaigl.

Fotbalový program

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 14.30: Domažlice – Viktoria Plzeň B. FORTUNA divize A – sobota 10.15: Petřín Plzeň – Katovice, 10.30: Hořovice – Klatovy, 16.00: Doubravka – Lom, Rokycany – České Budějovice B, Cheb – Přeštice, neděle 16.00: Sedlčany – Mýto. Krajský přebor – sobota 15.30: Černice – Domažlice B, 17.00: Chotíkov – Rapid Plzeň, Bolevec – Horní Bříza, Stříbro – Nepomuk, Zruč – Tlumačov, Vejprnice – Nýrsko, neděle 10.30: Holýšov – Lhota, 16.00: Staňkov – Radnice.

I. A třída – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Žákava, sobota 10.15: Kralovice – Bělá nad Radbuzou, 10.30: Žihle – Křimice, 17.00: Svéradice – Luby, Sv. Hrádek – Tachov, Mochtín – Košutka, Mýto B – Sušice, neděle 17.00: Rokycany B – Kaznějov. I. B třída, skupina A – sobota 10.00: Nečtiny – Ch. Planá, 17.00: Krchleby – Meclov, Dl. Újezd – Mrákov, Planá – Ch. Újezd, Kdyně – Úněšov, neděle 15.00: Klenčí – Horšovský Týn, 16.00: Postřekov – Chodov.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Chotěšov – Bolešiny, 17.00: Horažďovice – Blovice, Měcholupy – Štěnovice, neděle 10.15: Přeštice B – Chanovice, 14.00: Vrhaveč – Pačejov, 15.00: Klatovy B – Kasejovice, 17.00: Chlumčany – Dobřany. I. B třída, skupina C – sobota 10.00: Volduchy – Vejprnice B, 16.00: Slovan Plzeň – Smíchov, 17.00: Příkosice – Malesice, Raková – Zbiroh, Plasy – Všeruby, neděle 14.00: Dýšina – Kozolupy, 17.00: Chrást – Město Touškov.