Odvetu v Mnichově vyhrál Bayern 6:1 a postoupil do dalšího kola, jediný gól hostů vstřelil Ivan Bican, který v páté minutě vyrovnával na 1:1. Za Plzeň nastoupil oproti prvnímu zápasu Václav Kořínek.

A nejen mladý Václav Vacek nemohl tušit, že na další utkání na evropské scéně si plzeňští fotbalisté budou muset počkat dlouhých 39 let. A už vůbec ne, že u nejzářivější éry plzeňského fotbalu bude jako novinář.

„Díky blízkosti hranic s Německem jsme v té době pokoutně sledovali i bundesligu. Ale vidět tyhle borce na vlastní oči, to bylo něco,“ zavzpomínal Vacek.

„Každý jejich pohyb jsem hltal v televizi a oni najednou přijeli do Plzně. To byl šok,“ přiblížil Vacek.

A teď najednou přijel do Plzně, stejně jako další reprezentanti, brankář Sepp Maier nebo legendární Franz Beckenbauer, ale také další hvězdy Schwarzenbeck, Hoeness nebo tehdy ještě mladíček Paul Breitner. Trenérem byl legendární Udo Lattek.

„Nevšední zážitek ještě umocňovalo, že se hrálo za umělého osvětlení, to v té době nebývalo zvykem,“ popisoval pamětník.

Na fotbal chodil s otcem od svých osmi let. „Táta byl škodovák, fandil fotbalu, hokeji i házené,“ připomněl, po kom zdědil tuhle lásku.

Fotbalisté Škody poprvé na evropské scéně, a hned takový gigant. A to nezůstalo bez odezvy. Podle oficiálních statistik utkání sledovalo v hledišti 22 tisíc diváků, ale očití svědci říkají, že se jich tam tísnilo až ke 30 tisícům.

To byla, panečku, sláva!

Tehdy před padesáti lety byla také středa. Všední, ale přesto nesmírně výjimečný den pro všechny fotbalové fanoušky. Do Plzně přijel k utkání Poháru vítězů pohárů Bayern Mnichov.

