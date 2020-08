Oslabenému soupeři tak dali viktoriáni ještě dva góly, i před rokem dohrávala Olomouc dvacet minut v deseti. Jen obsazení na postu kouče bylo jiné. Zatímco před rokem vedl viktoriány ještě Pavel Vrba, od ledna je na jejich lavičce Adrian Guľa. „Náš výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali. Musíme se zlepšit,“ uznal slovenský kouč. „Nedokázali jsme přenést na hřiště sebevědomí a kvalitu z přípravy. Ale to se někdy může stát,“ dodal Adrian Guľa. Už ve středu čeká Viktorii zápas 2. předkola Ligy mistrů, v nizozemském Alkmaaru hraje od 16.30.

Co všechno musíte do tohoto zápasu zlepšit?

Kolik na to máme času, abych to vyjmenoval? (usmál se kouč) Chlapci sami cítí, že musí být sebevědomější, rychlejší a hledat volné prostory. Práce s míčem musí být jednodušší a přesnější. Stejně tak jsme měli v defenzivě mezerky, na rozdíl od přípravných zápasů. Když se každý zlepší o deset až dvacet procent, na to určitě kluci mají, tak bude náš výkon diametrálně odlišný. A to zlepšení bude nutné.

Ani utkání proti Opavě nebylo jednoduché. Dlouho se kvůli pozitivnímu testu na koronavir ve vašem týmu nevědělo, jestli se bude hrát. Mělo to na výkon týmu vliv?

Zdálo se, že ano. Ale nechci to ale brát jako berličku. S takovou situací si musíme poradit o mnoho líp. Vítězství je cenné, ale byly tam věci mimo naši kontrolu, které musíme lépe zpracovat.

Já se ještě vrátím k té neobvyklé situaci před zápasem. Zažil jste nejtěžší dny svojí trenérské kariéry?

Takhle bych to neřekl. Každá podobná situace vás něco učí. Bylo toho na nás hodně, ale vážně si myslím, že jsme si s tím měli poradit líp. Možná všichni, možná já. Pořád je to kolem nás, musíme se s tím naučit žít. Ale dokud se vás to konkrétně netýká, tak to berete jinak. Teď to trefilo nás, vyrušilo nás. Ale znovu opakuji, to nemůže být omluva. Máme před sebou velké výzvy, musíme to uchopit lépe.

I kvůli tomu, co se dělo v poslední době, teď pojedete až do úterního odletu do Nizozemska ve speciálním režimu. Hráči budou zavření na hotelu bez kontaktu s rodinami. Zocelí vás to?

Já věřím, že ano. Máme víc času na videa, abychom si všechno probrali do detailu. (úsměv) Kluci na tom makali celý rok a tyhle čtyři dny, to je taková forma soustředění. Nedělal bych z toho nic převratného, pro nás je to velmi důležitý zápas. Klub dělá maximum, aby nám poskytl nejlepší podmínky a mohli jsme podat maximální výkon. I kdyby to bylo na delší dobu, tak to zvládneme. Může to jen pomoct.

Potěšilo vás, jak se uvedl střídající Ba Loua, jeden z nováčků v týmu?

Zvládl to, dal důležitý gól, ale v jeho případě musíme být trpěliví. Jeho připravenost utrpěla tím, co zažil během karantény na konci sezony v Karviné. Jsem rád, že dal gól, ale měl tam ještě další šanci, ale zahodil ji.