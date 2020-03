Téměř celý svět zasáhla pandemie nového typu koronaviru způsobující zákeřné onemocnění CoVid-19, kvůli kterému na světě o život přišlo už více než 13 tisíc lidí. Mnoho států vyhlásilo nouzový stav, uzavřelo hranice a lidé smějí prakticky jen do práce nebo nakoupit.

S tím souvisí také pozastavení fotbalových soutěží. V Evropě se kromě Běloruska nehraje už nikde. „Nikdy jsem se s takovou situací nesetkal. Ani jako aktivní fotbalista, ani jako trenér. Ano, někdy přišla nějaká kalamita, nehrálo se třeba týden nebo dva, ale tohle je úplně něco nového a jiného,“ říká zkušený kouč, který v současné době zastává roli asistenta v Rapidu Plzeň.

Na rozdíl od ledního hokeje, volejbalu či florbalu je letošní fotbalová sezona zatím jen přerušena, nikoliv úplně zrušena. Myslíte si, že se po skončení pandemie dohraje?

Neumím říct, kdy nouzový stav skončí. Ale minimálně ještě měsíc podle mého názoru potrvá. Soutěže by se ale už dohrávat neměly, rozhodně by se měly ukončit.

Jaké důvody vás vedou k tomuto názoru?

Kdyby se nižší soutěže rozběhly, ztratily by na regulérnosti. Řada zápasů by se zřejmě musela dohrávat i v týdnu, a to pro některé kluby zkrátka není reálné. Kluci chodí do práce, do školy. Hledaly by se způsoby, které by vyhovovaly jednomu týmu, ale druhému už tolik ne.

Takže správné řešení je podle vás sezonu ukončit. Co by mělo nastat potom?

Všechno nás to zasáhlo po dlouhé zimní přípravě, která vlastně přišla vniveč. Minimálně amatérské soutěže bych ukončil a celý ročník anuloval. Žádný tým by nepostupoval, nikdo nesestupoval. Pro některé týmy by to byla rána, pro jiné zase štěstí, ale vzhledem k férovosti bych to takhle prostě udělal.

Ale rozhodne svaz…

Ano a doufám, že to tímhle způsobem udělá. Myslím si, že kdyby se rozhodl jinak, nebylo by to správné. Navíc, nikdo teď neví, jak dlouho tenhle stav bude trvat. Je to onemocnění, které je třeba vymýtit úplně. Rozhodně by nebylo dobré něco uspěchat.

V současné době v ČR platí omezený pohyb osob. Jak s tímto nařízením válčíte vy?

Jsem nešťastný jako každý jiný člověk, který má rád sport. Bez pohybu jsem úplně nulový, neumím se s tím moc vyrovnat, v noci se probouzím a přemýšlím. Připadám si jako tygr v kleci (směje se).

Jak nejčastěji trávíte tohle „domácí vězení“?

Řeknu to poctivě, jsem trošku blázínek. Snažím se alespoň nějak udržovat. Cvičím, vycházím schody. Už je mi taky dost let a vím, že tu nebudu věčně. Tímhle omezením mám pocit, že ztrácím čas, kterého už moc nezbývá.

A kromě sportování?

Uklízím nebo dělám či spravuji věci, na které jsem do teď neměl tolik času. Manželka mi říkala, že bude věci schválně rozbíjet, abych měl co dělat a nějak se zaměstnal (usmívá se).

Je to velké téma sportovní veřejnosti, a tak se na něj zeptám i vás. Myslíte si, že se letošní olympijské hry v japonském Tokiu uspořádají v řádném termínu?

Řeknu to takhle. Olympiáda je obrovská akce, ale stejně jako u fotbalu by se letos konat neměla. Neměla by se však zrušit, ale jen odložit. Třeba na příští rok. Hry totiž považuji za naprostý vrchol, čisté prostředí a tím, že nyní svět obchází pandemie, je jejich odklad podle mě nejlepším řešením. Budu se opakovat, ale kdyby se letos konaly, nebyly by regulérní. Současná krize totiž velmi ovlivňuje přípravu sportovců na tuhle vrcholnou akci.