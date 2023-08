/ROZHOVOR/ Na tiskovou konferenci přišel s trenérem Miroslavem Koubkem i kapitán Lukáš Hejda, který je ze všech fotbalistů Viktorie Plzeň v pohárové Evropě nejzkušenější. Teď ale absolvoval suverénně nejdelší cestu za soupeřem do dalekého Kazachstánu.

Kapitán Lukáš Hejda na trávníku v Kostanaji. | Foto: FCVP / Jan Kubíček

„My jsme sem přijeli udělat dobrý výsledek, soustředíme se čistě na fotbal a nic jiného neřešíme,“ prohlásil 33letý stoper. První zápas sehraje plzeňská Viktorie ve čtvrtek od 16 hodin na hřišti Tobolu Kostanaj.

Jak jste vstřebal téměř desetihodinový let? Bylo to náročné?

Pro mě osobně jo, nebudu říkat, že ne. Ale potom bylo dost času dospat se, protáhnout se. Takže v cestování bych problém neviděl.

Co říkáte na zdejší počasí, že se zatáhlo a občas i sprchne?

Já osobně to mám rád, když trošku sprchne. Musíme být připravení na všechno, bude to boj. A jestli bude hřiště takové nebo makové, je úplně jedno.

Jaké jsou vaše první dojmy z Kazachstánu?

Jsem tady poprvé, ale není to o dojmech. My jsme sem přijeli udělat dobrý výsledek, soustředíme se čistě na fotbal a nic jiného neřešíme.

Jak se srovnáváte se čtyřhodinovým časovým posunem?

Musím to zaklepat, zatím je všechno v pohodě. Řídíme se naším časem, fungujeme jako bychom byli v Česku. Žádný problém.

Soupeře už jste určitě sledovali na videu. Na co si bude potřeba dát pozor a co by naopak na Tobol mohlo platit?

Jejich ofenzivní čtyřka je hodně pohyblivá, jsou šikovní s míčem. Na ně si musíme dát pozor. Jako celek působí kompaktně, nečeká nás tady nic lehkého.

Vy máte z týmu nejvíc pohárových zkušeností. Změnila se za ta léta vaše role? Snažíte se působit na mladší spoluhráče?

S mladšíma klukama se o tom bavíme. Vedle sebe mám teď v obraně mladíky, komunikujeme spolu. Bavíme se vše, zatím to funguje. Náš cíl je skupina pohárů a to se nemění.

