Teď má tedy možnost i se spoluhráči složit reparát.

A jako první stojí v cestě nizozemský AZ Alkmaar.

„Minulý rok se nám předkola nepovedla. O to více chceme zamakat letos a být lépe připravení, abychom v předkolech uspěli,“ uvedl na úvod tiskové konference v Alkmaaru plzeňský kapitán Jakub Brabec.

„Všichni se moc těšíme. Zahrát si Ligu mistrů je pro nás obrovská výzva,“ doplnil 28letý stoper Viktorie.

Předpokládám, že už jste na soupeře připraveni. Co byste řekl o hře Alkmaaru?

Alkmaar má mladé mužstvo. Ale hlavně velmi dobrou individuální kvalitu. Věřím, že víme, co nás zítra čeká. I soupeř bude chtít uspět a nebude to nic jednoduchého. Ale my uděláme maximum pro postup!

Na co si tedy budete muset dát největší pozor?

Soupeř je rychlostně velmi dobře vybavený. Více mu asi bude vyhovovat hra na brejky a rychlý přechod do útoku. Při našem útočení budeme muset být opatrní a myslet na zadní vrátka.

Bude se hrát bez diváků, nemůže to trochu stírat výhodu domácího prostředí?

Výhoda domácího prostředí může být i bez diváků. Znají to tady dokonale, nemuseli cestovat, připravují se ve svých klimatických podmínkách… Ale fanoušci všeobecně u fotbalu chybí, atmosféra není taková. Třeba nám to může trochu pomoct.

Letos se pohárová kvalifikace hraje jen na jeden zápas. Co na to říkáte?

Většina z nás zažívá tento systém poprvé. Každý tým do toho prostě musí dát maximum, třeba to bude pak zajímavější pro fanoušky, až to budou sledovat. Uvidíme. V jednom zápase se prostě hraje o všechno. Není možnost nápravy.

Narozdíl od Alkmaaru, který domácí soutěž ještě ani nezačal, jste odehráli jeden

zápas v české lize. Jak jste s vítězstvím 3:1 nad Opavou spokojeni?

Herně nám první poločas s Opavou nevyšel ideálně, i tak jsme měli alespoň nějaké šance. Chceme spíše navázat na výkon z druhé půle. Věřím, že do pohárového zápasu nastoupíme daleko lépe připraveni.